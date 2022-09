Agde - Les associations étaient à la fête ce Samedi 3 septembre 2022 à Agde

La Fête des associations de la Ville d’Agde permettait ce matin du Samedi 3 septembre 2022 de découvrir le panel d'activités que proposent les nombreuses associations sportives, culturelles, solidaires de la ville d’Agde !

Traditionnellement c’est en effet le premier samedi du mois de septembre que la Ville d’Agde et le monde associatif s'unissent pour assurer la réussite de cette fête des Associations, rendez-vous citoyen et solidaire qui accueille des milers de visiteurs

Gilles D’ETTORE et les élus agathois venus en nombre

Une manifestation de qualité, très suivie menée par des centaines de bénévoles et de salariés qui a fait l’objet d’une visite du premier magistrat Gilles D’ETTORE entouré de membres de son conseil municipal au premier rang desquels, Thierry VILLA, adjoint chargé des sports de la ville d'Agde qui n’a pas manqué de visiter chacun des stands proposés par les associations.

Retrouvez les interviews du jour, nous n’avons pas pu interviewer plus de clubs, mais serons à votre disposition tout au long de l’année pour mettre en lumière vos activités.

Thierry VILLA, adjoint chargé des sports de la ville d'Agde.

Jean Michel OLTRA, président du RCO Agde

Laurent KIBLER, président du Agde Handball

L’AGATHOIS au service des Associations d’Agde et de la communauté d’Agglomération.



Le journal L’AGATHOIS souhaite s’impliquer dans le quotidien de la vie associative locale en mettant à l’honneur l’actualité et les résultats des clubs de la Communauté d’Agglomération au travers de deux outils spécifiques :

L’annuaire des associations : Cet annuaire recense toutes les associations locales désireuses de s’y inscrire et favorisera la recherche des clubs et associations par rubriques, catégories et disciplines.

Vous pouvez dès à présent inscrire votre club ou votre association directement en ligne via ce lien. Il vous sera également possible d’y insérer le logo de votre club ou association.

Après vérifications techniques, la mise en ligne sur le site sera validée sous 24 h.

Les informations sportives et les résultats de votre club.

Une fois par semaine VOTRE ASSOCIATION aura la possibilité de déposer elle-même quelques minutes après les résultats du jour, l’actualité de votre club accompagnée des photos et même d’un lien vidéo de votre match ou prestation.

Pour cela rien de plus simple ; Vous insérez vous même votre texte et les photos comme vous le faites sur votre page FACEBOOK via ce lien : Proposez votre actualité

Quelques heures plus tard votre article sera en ligne et en quelques clics vous toucherez les 28 000 abonnés a notre mailing liste et les 50 000 abonnés de nos réseaux sociaux.

