Montpellier - Contre les élevages de chiens de laboratoires One Voice organise une action nationale coordonnée dans une quinzaine de villes en France

One Voice organise une action nationale coordonnée dans une quinzaine de villes en France, contre les élevages de chiens destinés aux laboratoires de Mézilles dans l’Yonne et de Gannat dans l’Allier.

Comme chaque année le premier week-end de septembre, un rassemblement aura donc lieu devant la préfecture à Auxerre ; et à Gannat sera célébré le premier anniversaire de notre rassemblement « #FreetheMBRBeaglesFrance » devant l’élevage dès ce week-end.

Pour les autres villes : Dignes, Nice, Troyes, Aix en Provence, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Blois, Nantes, Metz, Strasbourg, Lyon, et Lille l’adresse et la date et l’heure de nos happenings sont indiqués en fin de communiqué.

Au Centre d’élevage du Domaine des Souches (CEDS) à Mézilles près d’Auxerre et dans l’élevage de Gannat, mâles et femelles beagles et golden retrievers sont nombreux à souffrir dans leurs box mais ce n’est rien face à ce qui les attend. Ces chiens sont destinés aux scalpels des laboratoires.

En 2017 à Gannat dans l'Allier, le géant américain Marshall BioResources (MBR) a repris l’élevage de beagles, avant de racheter au printemps 2021 le plus grand élevage de chiens pour les laboratoires en France, celui de Mézilles, dans l'Yonne.

Un rachat justifié ainsi par le Vice-président Europe de MBR :

« Un beagle sur deux utilisé en Europe [dans les laboratoires] est importé des États-Unis. [...] La majorité de ces beagles sont des beagles Marshall. Aujourd’hui, la logistique devient un problème majeur, puisque, sous la pression des activistes, les possibilités d’importation deviennent de plus en plus délicates. De plus en plus coûteuses. »

Les procédures de One Voice ont permis d’éviter les agrandissements de ces élevages, et ainsi évité ce sort à des milliers d’individus. Nos images d’enquête permettent années après années de montrer au public combien les chiens souffrent dans ces élevages. Nos actions ont permis de mettre en lumière l’horreur des transports de chiens pour les laboratoires.

Notre pays est l’un de ceux qui teste le plus sur les chiens en Europe. Des chiffres en augmentation.

La collecte de signatures de l’ICE SaveCrueltyFreeCosmetics vient de prendre fin, nous avons obtenu que 1413 383 citoyens européens s’impliquent pour une Europe sans expérimentation animale ! C’est une massive première victoire, mais la lutte n’est pas finie. Nous aurons encore besoin que le public se mobilise aux moments clés de la suite des événements au niveau européen.

La France doit résolument se tourner vers l’avenir et mettre un terme à ces souffrances.

L’action nationale répertoriant toutes les antennes locales militantes de One Voice participantes: https://www.facebook.com/events/1285797748827630

Consultez les événements avant de vous rendre sur place.

Ils sont mis à jour en direct, et peuvent être modifiés à la dernière minute.

Illustration