Pézenas - Des nouveautés pour la rentrée scolaire 2022 à Pézenas !

La Ville de Pézenas poursuit son engagement en faveur des plus de 4000 élèves qui fréquentent les écoles publiques de la commune. Zoom sur les nouvelles actions mises en place pour cette rentrée scolaire.

Encourager l’usage du numérique

La municipalité continue de déployer son plan de rénovation numérique dans les écoles. Cet été, des travaux d’entretien des ordinateurs dans les établissements primaires et d’amélioration du réseau informatique dans les écoles maternelles ont été menés pour plus de confort. Ces travaux ont été conjointement réalisés par le service informatique de la commune et une entreprise partenaire.

A l’automne, des tablettes numériques vont également être allouée aux écoles avec le soutien de l’Etat.

De plus, Pézenas intègre le dispositif Territoire numérique éducatif de l’Hérault, mis en place par l’Etat pour lutter contre la fracture numérique. Son objectif est de développer les compétences numériques des élèves, des professeurs et des parents.

Apprendre dans de bonnes conditions

D’autres aménagements ont été apportés dans les établissements scolaires pour améliorer les conditions d’accueil et de travail des élèves et de leurs enseignants. Pendant l’été, les Ateliers municipaux ont été mobilisés sur divers travaux :rafraichissement des peintures dans les salles de classe, de réfectoire ou d’accueil périscolaire, remplacement d’éclairages, déplacement de mobiliers (étagères, rideaux, meubles..). Ils ont aussi effectué des contrôles des équipements : fonctionnement des éclairages, des sanitaires, des fenêtres et portes, des systèmes anti pinces-doigts.

Par ailleurs, ils ont renouvelé la peinture des emplacements de stationnement des arrêts de bus boulevard Jacques Monod.

Initier les jeunes à la démocratie et à la citoyenneté

La Ville souhaite mettre en place un conseil municipal des enfants en partenariat avec l’ensemble des écoles élémentaires de son territoire. Les enfants concernés par ce dispositif seront les élèves des classes de CM1 et CM2. Ils pourront tous voter et participer au débat, soumettre des propositions, des idées qui contribueront au « mieux grandir à Pézenas ». Ce projet a trois objectifs principaux : faire découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une institution de démocratie locale ; leur donner à travers elle la parole et les rendre actifs dans la vie publique, tout en apprenant à être citoyen et responsable. L’élection est programmée pour octobre 2022.

Favoriser l’accès à la restauration scolaire

Consciente de l’importance de la restauration scolaire pour de nombreuses familles et afin de contribuer à la réduction des coûts de celle-ci dans le budget des familles les plus en difficulté, la Ville de Pézenas a décidé de s’inscrire dans un programme initié par l’Etat en 2018 et soutenu par lui. Ainsi, une tarification sociale pour la restauration scolaire entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Ainsi, près d’un quart des familles (selon la répartition connue actuellement) pourront bénéficier d’un tarif à 1 euro. Afin de renforcer ce dispositif, la Ville souhaite également faire évoluer sa grille tarifaire pour la répartir en 5 tranches différentes liées au quotient familial.

Au-delà des familles bénéficiant du repas à 1€, 15% supplémentaires vont voir leur tarification baisser de 50 cts (repas passant de 3.50€ à 3.00€).

Le décile de familles les plus « aisées » verront leur tarif évoluer légèrement représentant un surcoût de 2.40€ par enfant pour une semaine de repas.

Concrètement, les anciens tarifs continueront de s’appliquer jusqu’à la bascule logiciel prévue début octobre : des régularisations auront donc lieu à posteriori (trop perçus ou moins perçus) compte tenu de l’entrée en vigueur à rentrée de la mesure votée en Conseil Municipal le 21 juillet 2022.

Encourager l’aisance aquatique

Avec le nouveau Centre aquatique Ô Pézenas, des créneaux spécifiques sont consacrés aux classes pour la natation. En parallèle, Ô Pézenas propose des activités et des cours dédiés aux enfants de 6 mois à 8 ans, des bébés nageurs à l’école de natation. Des stages d’aisance aquatique seront aussi prochainement proposés. Pour rappel, avec le Pass’Agglo, les Piscénois bénéficient de tarifs préférentiels sur ces activités ainsi que sur les prix des entrées et des abonnements pour ce nouvel équipement désormais ouvert 7 jours sur 7 et 350 jours par an. Pour plus d’informations : centresaquatiquesagglo.com

Améliorer et sécuriser l’accès aux établissements scolaires

En prévision de la rentrée, la municipalité a fait évoluer la circulation afin de sécuriser les accès aux établissements scolaires ainsi qu’au complexe sportif et de gagner en confort.

Pour fluidifier le trafic, les sens de circulation sont modifiés ainsi :

Avenue de Plaisance : mise en place d’un sens unique de circulation au niveau de la sortie du Parking de plaisance, direction centre-ville.

Avenue Paul Vidal de la Blache : inversement du sens unique de circulation, direction du carrefour Plaisance/Faissine jusqu’au passage des Machous.

Surtout, de nouvelles pistes cyclables ont été aussi créées sur ces voies pour favoriser les déplacements doux. Elles relient ainsi les pistes et bandes cyclables existantes Chemin de la Faissine, Avenue Gabriel Mazel, Avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider et Avenue du 11 novembre.

Pour renforcer les partages des voies et les mobilités douces, la commune a également décidé d’expérimenter le passage à 30 km/h afin de réduire la vitesse sur l’ensemble de à l’exception de certaines voies.

Ces mesures complètent les actions déjà menées en termes d’amélioration de la circulation aux abords des établissements scolaires. L’an passé, des abribus ont été installés Boulevard Jacques Monod et un cheminement à travers le complexe sportif a été mis en place pour sécuriser les accès aux arrêts de bus scolaires.

Egalement, la Ville, en partenariat avec la commune de Tourbes et les établissements Bonneterre et Sainte-Marthe, a entrepris des travaux pour sécuriser le cheminement piéton et faciliter les déplacements vers ce nouveau groupe scolaire. Selon le partenariat conclu, les communes de Pézenas et de Tourbes participent financièrement à hauteur de 15% chacune pour ces travaux.

Développer la prévention

Poursuivant sa politique de prévention auprès des scolaires, la Ville va reconduirele dispositif “savoir rouler à vélo”, mené dans les classes de CE2/CM1/CM2 des écoles en collaboration avec le service des sports et la police municipale. Une formation conjuguant enseignements théoriques et pratiques pour découvrir la mobilité à vélo et apprendre à circuler de manière autonome sur la voie publique.

L’action de sensibilisation aux gestes qui sauvent pour les élèves de CM2 des écoles publiques piscénoises sera également renouvelée. Cette opération menée en partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault et la police municipale a permis l’an passé d’initier 50 élèves aux comportements qui sauvent.

Ecole municipale des sports : une nouveauté à signaler

En cette rentrée 2022, l’Ecole municipale des sports ouvre une session pour les enfants âgés de 3 ans, répondant en cela à une attente forte de la part des familles piscénoises.