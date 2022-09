Vias - L'échappée Viassoise 2022 se déroulera le dimanche 25 septembre

L'échappée Viassoise 2022 se déroulera le dimanche 25 septembre prochain.

Cette Course à Pied (CAP pour les initiés ) made in Vias, concoctée par l'association Vias Trail Running, propose plusieurs formats, de la course enfants au semi-marathon.



Tous les amoureux de l'effort et de la bonne humeur devraient pouvoir y trouver leur bonheur. Les inscriptions se font en ligne sur www.ats-sport.com



Nous vous attendons nombreux alors à vos baskets !