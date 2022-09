Millau - Le Festival des Templiers fêtera en ce mois d'octobre 2022, sa 27ème édition

Les Templiers,

Un évènement sportif dans le partage

Le Festival des Templiers fêtera en ce mois d’octobre 2022, sa 27ème édition.

Un programme proposant 13 épreuves d’une distance variant entre 11 et 100 km et qui attirera cette année encore, près de 11.000 participants.



Cet éclectisme correspond à la volonté forte de l’équipe organisatrice du Festival des Templiers, emmenée par Gilles Bertrand et Odile Baudrier. Les deux créateurs, également journalistes spécialisés en athlétisme, ont bataillé dur depuis 1995 pour imposer une idée novatrice à l’époque, celle de proposer des évènements adaptés à tous les profils de coureurs et coureuses. Pour sortir d’une certaine idée du trail, et au contraire, permettre aussi à des néophytes ou des trailers moins entraînés de pouvoir vivre, eux et elles aussi, leur aventure très personnelle.



La grande force des Templiers, c’est bien celle de fédérer toute la communauté des trailers, les experts sur le devant de la scène, avec cette année, trois grands noms du trail, Camille Bruyas et l’Américain Jared Hazen sur le Grand Trail des Templiers, et Sébastien Spehler, sur l’Endurance Trail. Et aussi, l’influenceur Claude Dartois excellent coureur et grand animateur de Koh Lanta, les anonymes qui avec leur joie, leur sourire, leur passion, leur humilité, font battre pendant quatre jours le cœur de cette cité «Templière ». Indiscutablement, en choisissant l’indépendance, l’authenticité et l’ouverture à tous et toutes, la doyenne des trails français se porte bien.



Car l’aire d’arrivée du Festival des Templiers en témoigne tous les ans, c’est un bonheur extrême que vivent les coureurs et coureuses, en franchissant la magnifique « Arche en Bois », qu’ils terminent après avoir fini 11 km, 80 km, ou 100 km, qu’ils soient 1erou dernier…

Un travail d’informations pour plus de finishers

Cette démarche d’accessibilité se double désormais d’une vraie démarche « éducative » à direction des participants, afin de les épauler du mieux possible pour qu’ils connaissent la réussite au bout de leur parcours, et accueillis comme il se doit sous cette « arche du bonheur ». Les Templiers souhaitent se distinguer par le positif qu’ils apportent dans la vie des trailers, et s’opposent au courant du trail « extrême », marqué par des taux d’abandons records. Les chiffres en témoignent, avec «seulement » 9.5% d’abandons sur le Grand Trail des Templiers.



Mais ils peuvent être encore améliorés pour obtenir plus de « finishers ». Place donc à l’accompagnement par la diffusion via les réseaux sociaux d’informations précises sur l’entraînement à effectuer pour se présenter fin prêt sur la ligne de départ, et prétendre à terminer son épreuve dans de bonnes conditions.



L’initiative s’est doublée cet été d’une véritable description technique des parcours des deux épreuves phares, le Grand Trail des Templiers, et l’Endurance Trail. Ce sont ainsi plus de 3700 personnes qui ont pu découvrir avec une grande précision tous les détails des circuits.

La Charte WWF, pour un éco-évènement de qualité

Ce partage d’informations vise aussi à sensibiliser les participants à l’environnement naturel qu’ils parcourent, dans une période où la fragilité de la nature est apparue avec une grande force, entre sécheresse et incendies.



L’équipe des Templiers s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’éco-évènement, avec application de la charte WWF. Un choix salué par les différentes institutions, et en particulier la Ville de Millau, très sensible à l’écologie au quotidien.



Les engagements pris sont multiples : respect de la nature et des zones protégées « Natura 2000 », diminution du plastique avec la mise en place étoffée de rampes à eau sur les ravitaillements, la suppression totale des petites bouteilles d’eau, création de Brigades de tri, choix d’un textile en polyester recyclé, d’un gym bag en coton bio, tote bag réalisé dans une coopérative de femmes en Inde, achat des produits alimentaires en grands conditionnements, priorité aux produits bio et locaux pour les ravitaillements, mise en place de signalétique en bois, accès de certains ravitaillements réservé aux bus…

Le Verger des Templiers

Le Festival des Templiers s’attaque aussi à la compensation de son empreinte carbone, suscitée par le rassemblement de 13.000 participants (épreuve caritative Belle de Millau incluse) venus de toute la France et de l’étranger, de plusieurs centaines d’exposants sur le Salon du Trail, avec près de 30.000 visiteurs sur quatre jours.



L’idée a germé d’effectuer une plantation d’arbres sur la commune de Millau, et des arbres fruitiers seront plantés sur l’esplanade longeant le Tarn. « Le Verger des Templiers » verra le jour en novembre prochain et sera financé par les dons des dossards solidaires. Ce sont ainsi 300 coureurs et coureuses qui auront permis ce projet innovant, offrant la possibilité aux Millavois et Millavoises de voir grossir ces fruits, avant de les déguster !