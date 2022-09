Cap d'Agde - Des figurants Capagathois recherchés fin septembre pour le Biopic sur Florence ARTHAUD

Des figurants Capagathois sont recherchés au CAP D'aGDE pour un Biopic sur Florence ARTHAUD du lundi 26 septembre au Jeudi 29 septembre jour du tournage.

On se souviendra que Florence ARTHAUD était venue au Capd'Agde en Octobre 2009 en qualité d'invitée du Salon Nautique d'Aatomne: Elle y avait dédicacé son livre : Préserver la mer et son littoral ( Notre photo ) -

Pour le tournage d’un film sur la vie de Florence ARTHAUD réalisé par Géraldine DANON, nous recherchons une cinquantaine de figurants qui feront une foule à l’arrivée d’une course de bateaux.

La scène se déroule en 1976.

Pour cette raison il est recherché des hommes et femmes sans tatouage apparent, dont les coupes de cheveux peuvent évoquer les années 70 (barbes, moustaches, cheveux longs).

Il faut impérativement résider au Cap D’Agde ou dans un rayon de maximum 40 km.

Si vous êtes tentés par l’expérience, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivant : en précisant dans l’objet « figurant cap d’Agde » :

florence.arthaud.casting@gmail.com

Le mail doit indiquer clairement les éléments suivants : Nom et prénom, date de naissance, la taille, le poids, l’adresse et le téléphone (indispensables). – À préciser, la profession, les activités et les loisirs.

Il faudra joindre plusieurs photos, en couleurs, récentes voire du jour, un ou deux portraits de face, une ou deux photos en pied.

La rémunération prévue est de 105 euros brut.

Il faut être disponible toute la journée du 29 septembre et une demie journée entre le lundi 26 septembre et le mercredi 28 septembre pour les essayages de costumes (défraiement prévu)