Cap d'Agde - Le Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde se déroulera à partir du 28 octobre

Le 23ème édition du Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde se déroule, comme à l'accoutumée, durant le week-end de la Toussaint, du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre 2022.

L’Association des Professionnels du Nautisme est déjà à pied d’oeuvre pour organiser cette édition avec la Ville d’Agde, la SODEAL, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde ainsi que des partenaires privés qui apportent un soutien déterminé à cet événement phare de l’automne.

Dans le cadre du label « France Station Nautique**** » dont le Cap d’Agde est titulaire, il réunit les acteurs majeurs de la filière nautique avec plus de 500 bateaux exposés à terre et a flots.

Cet événement majeur et gratuit, est non seulement le deuxième salon national pour les bateaux d’occasion mais aussi le quatrième pour les bateaux neufs. Il couvre tous les secteurs de la mer.

Vous y découvrirez une grande diversité de bateaux (voiliers, bateaux à moteurs, yachts, multicoques,…et un tout nouvel espace catamarans) ainsi que de nombreuses offres promotionnelles (accastillage, voiles, moteurs, électronique,…).

C'est aussi l'occasion de venir s'y promener en famille et de partager un moment convivial autour du monde de la mer et de ses attraits.

Tous les jours de 10h à 18h - Zone Technique. Le Cap d'Agde