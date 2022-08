Cap d'Agde - L'AMP en coopération avec la réserve Naturelle Marine de la Réunion

Le programme TEMEUM de Office français de la biodiversité a permis d’organiser un compagnonnage entre nos deux aires marinées protégées.

Pendant 4 jours, 4 membres de l’équipe de cette réserve marine, Karine (directrice), Téva (responsable scientifique), Bruce (responsable animations et sensibilisation) et Jérôme (responsable des gardes) ont pu rencontrer notre équipe et prendre connaissance de nos activités concrètes à terre et en mer dans tous les domaines: gouvernance, techniques, scientifiques, sensibilisation et éducation à l’environnement marin, gestion financière.

Ainsi ils ont pu visiter nos locaux actuels et la future Maison de la Mer, l’écokiosque de la plagette, Le Belvédère de la Criée du Grau d'Agde, participer au sentier sous-marin et animation pieds dans l’eau, plonger sur nos spots naturels et voir nos projets de restauration écologique, notamment le village de récifs 3D du large, les XReef des 300 m et le travail dans le Port du Cap d'Agde, participer à nos actions de sensibilisation sur nos mouillages écologiques et la réserve intégrale de Brescou.

De nombreux points communs sont apparus, tels la gestion de la pêche côtière et celle des activités touristiques, les suivis scientifiques notamment d’herbiers et les activités pédagogiques. Des axes de collaboration se sont dégagés comme l’utilisation de techniques modernes de cartographie, la restauration écologique dans un port de plaisance et la création d’une AME (Aire Marine Educative) à Agde, d’autant qu’ils ont l’expérience de 5 AME à la Réunion !

Surtout cette collaboration nous sera très utile dans notre projet de réserve marine nationale validée en comité de pilotage en début d'année.

Mais c’était aussi une belle rencontre humaine entre agents qui partagent la même passion pour la mer et l’océan, ...sans compter celle des spécialités culinaires locales !

Un tournage vidéo a été également réalisé par l’OFB pendant ces trois jours, que nous aurons plaisir à vous faire découvrir bientôt

AMP : Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise