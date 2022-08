Vias - Le traditionnel repas des aînés aura lieu samedi 22 octobre à Vias

Pensez à vous inscrire !

La ville organise son traditionnel repas des aînés le samedi 22 octobre prochain au théâtre de l'Ardaillon. Un moment de convivialité, de gourmandise et de fête, apprécié de tous.

Le Centre Communal d'Action Sociale est à la manœuvre de cette manifestation et adresse à tous les Viassois de 65 ans et plus un courrier d'information. Néanmoins, si vous n'êtes pas destinataire de ce courrier, n'hésitez pas à vous signaler auprès du CCAS.

Pour participer au repas, il est impératif de s'inscrire à partir du 19 septembre aux heures d'ouverture du CCAS et de s'acquitter d'une participation financière de 10 euros (sauf pour les personnes non-imposables).

Les fonds récoltés par les droits d'inscription seront reversés, cette année, à l'association "La voix de l'Enfant". Ou comment coupler moment festif et solidarité.

Centre Communal d'Action Sociale