Portiragnes - Le Festival du Vent signe son grand retour à Portiragnes !

La station de Portiragnes plage accueillera le Festival du Vent sur la plage de la Riviérette pour sa huitième édition, les 10 et 11 septembre prochain !

Après deux longues années d’absence qui ont été perturbées par la crise sanitaire, la ville de Portiragnes est heureuse de vous proposer une nouvelle édition du Festival du Vent, qui sera à n’en pas douter, une édition exceptionnelle !

Les cerfs-volistes ont trouvé le temps long et sont heureux de retrouver le public Portiragnais pour un weekend toujours plus magique. ALORS, préparez-vous car cette édition va être explosive !

Le Festival du Vent à Portiragnes entend bien rappeler qu’il est un des évènements incontournable de la Région Occitanie.

Avez-vous déjà vécu l'experience d'un festival du vent à Portiragnes ?

Le ciel de Portiragnes se pare alors d’une multitude de cerfs-volants de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs.

Structures géantes, ateliers de fabrication, vol en team, initiation… seront au programme de ces deux jours à ne manquer sous aucun prétexte !

Le service des sports de la commune proposera pour l'occasion le samedi après-midi et le dimanche toute la journée des baptême de Catmaran et le prêt de paddles et de kayaks afin de découvrir le ciel décoré de mille couleurs depuis la mer.

Le Festival du Vent est GRATUIT, nous vous attendons nombreux sur la Plage de la Riviérette entre 10h et 18h, le samedi 10 et le dimanche 11 septembre prochain !