Agde - Risque très élevé de feux de forêt dans le secteur 7 ( Agde - Béziers ) le Vendredi 26 août 2022

Carte du risque de feux de forêt dans l'hérault ce Vendredi 26 août 2022

Risque très élevé dans le secteur 7 Plaine viticole Cœur Hérault & plaines littorales Agde - Béziers

Risque élevé : dans le Minervois et le St Chinianais, les collines du Centre Hérault et du Somail, L'Espinouse et Monts d'Orb

Ne jetez pas vos mégots -

Alerte au N° 18 ou 112