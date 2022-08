Agde - Agde - CORRIDA ! Jean-Louis COUSIN représentant du RN à Agde signe le manifeste de la FLAC !

A la veille des Universités d'été du Rassemblement National qui se dérouleront au Cap d'Agde, Jean-Louis COUSIN, représentant du RN à Agde, signe le manifeste de la FLAC demandant l'interdiction des moins de 16 ans et à terme, l'abolition de la corrida.

Lors de ces Universités, notre Fédération, basée à Agde, sera présente et tentera de faire signer un maximum de députés du RN. Sachant que Marine LE PEN n'a jamais caché sa volonté d'interdire les corridas sanglantes aux mineurs. Et à 23 km de Béziers, dirigé par Robert MÉNARD... Nous précisons que la FLAC, étant apolitique, sensibilise un maximum de députés de toute couleur politique dans la mesure où il est question d'un sujet éthique, moral et complètement transversal. La preuve : des parlementaires de tous bords ont déjà signé ce manifeste. Que ce soit Renaissance,(parti majoritaire à l'Assemblée Nationale) LFI, EELV, le PS, le PC et les Républicains.

