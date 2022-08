Grau d'Agde - Une trentaine d'enfants Ukrainiens de la région de Lviv ont été accueillis au PEP le Cosse du Grau d'Agde

La Fédération générale des PEP et les associations membres de l’ensemble du réseau PEP ont répondu présent à la sollicitation fin juin du projet Europe Prykhystok, relayant les demandes des autorités locales ukrainiennes : permettre aux enfants de bénéficier de quelques semaines de répit loin de la guerre avant la rentrée scolaire.

En cinq semaines, dans l’urgence, les PEP se sont mobilisés pour organiser ces séjours de vacances et lever les contraintes matérielles et administrative, avec le soutien de la Direction de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJPEVA). La CNAF, et son réseau des CAF ainsi que la MAE se sont immédiatement engagés aux côtés de la Fédération Générale des PEP et de ses associations pour contribuer à financer ces séjours et pour les assurer.

LES SÉJOURS

Neuf centres de séjour PEP, dont celui du GRAU D'AGDE répartis dans cinq régions différentes, ont été mobilisés pour accueillir ces cent soixante-dix enfants ukrainiens, avec leurs accompagnateurs ukrainiens (traducteurs, éducateurs, professeurs, animateurs...).

Ces enfants âgés de 6 à 17 ans ont profité de vacances avec des jeunes de leur âge venant de toute la France, à partir du 5 août pour les premiers. Les derniers séjours se terminent le 27 août.

LE COSSE (34) PEP ADS, PEP

Découvertes – Mer Groupes accueillis :

5-14 août (10 jours) 5 enfants de 14 à 16 ans – 1 accompagnatrice Région de Lviv

15-24 août (10 jours) 24 enfants de 13 à 17 ans – 4 accompagnatrices Région de Lviv