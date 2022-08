Cap d'Agde - Brescoudos - Un hommage exceptionnel sera rendu au père Guy GILBERT samedi 3 septembre

Un hommage exceptionnel sera rendu au père Guy Gilbert samedi 3 septembre à 18h30 sur le parvis du Palais des Congrès du Cap d'Agde.

En effet, pour le remercier de tout ce qu'il nous a apporté depuis plus de 15 ans, nous avons décidé de faire réaliser un buste à son effigie, buste que nous offrons à la ville d'Agde.

C'est la première fois qu'un tel hommage lui est rendu et il en est très fier.

C'est aussi très rare d'honorer une personne de son vivant. En général, ce sont des hommages post mortem.

Ce buste, réalisé par le sculpteur narbonnais Olivier Delobel, sera inauguré en présence de Gilles d'Ettore, maire d'Agde.

Nous espérons que vous serez nombreux autour de nous pour honorer Guy et le remercier pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa bienveillance envers nous tous.

Rassurez-vous, ce que vous voyez sur les photos du bas ne sont que les moules.

Depuis, Guy est sorti de sa coquille, il est parti faire un petit tour à la fonderie d'où il est revenu tout beau pour se présenter à vous.

Rendez-vous le 3 septembre pour le résultat final...

Votre journal L'AGATHOIS a souhaité pour cette occasion lui rendre hommage à sa maniére en ouvrant ses archives et en vous proposant les photos et vidéos réalisées par de nombreux vidéastes et photographes Agathois.

Merci à eux

Retrouvez le programme complet de cette 33rd BIKE WEEK du 28 AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2022

Harley Davidson – Goldwing – Trikes – Custom

PROGRAMME de la33RD BBW

(Sous réserve de modifications de dernière minute indépendantes de notre volonté)

DIMANCHE 28AOÛT

De 8h30 à 9h30 : Pour la région de Montpellier, départ de Macadam Moto, café et croissant offerts

De 9h à 11h : LE CAP d’AGDE, esplanade Pierre Racine, inscriptions,

De 9h30 à 11h : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, petit-déjeuner traditionnel des commerçants

11h15 : départ direction VILLENEUVE LES BEZIERS

12h15 : VILLENEUVE LES BEZIERS, accueil par Mado la Niçoise, repas à 13h, présentation de Miss Brescoudos 2022, concours de look (thème : le corps médical en folie) en présence de Miss Brescoudos à 14h15 (inscriptions de 10h à 13h, tous les participants seront récompensés), stands. Animations avec Damien B. et I. Tona

17h00 : départ de VILLENEUVE direction COLOMBIERS 18h : COLOMBIERS, repas à 20h, animations

LUNDI 29 AOÛT

De 9h30 à 11h30: LE CAP D’AGDE, esplanade Jean Racine, accueil et inscriptions

9h30 à 11h : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, association des commerçants, petit déjeuner campagnard

11h30 : départ direction SAINT PARGOIRE

12h30 : SAINT PARGOIRE, repas à 13h15, animation La Pena del Sol , stands 16h30 : départ direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, centre port, Sangria* au bar l’Amnésia

19h30 : LE CAP D’AGDE, camping de la Clape, brasucade, animations, concert

MARDI 30 AOÛT – Journée Grand Orb

8h : LE CAP D’AGDE, regroupement des motos parking Hyper U à Agde 8h15 : Départ balade direction Lamalou Les Bains

9h30 : LAMALOU LES BAINS, inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction LE POUJOL SUR ORB

11h30 : LE POUJOL SUR ORB, repas, concours de kilts, stands 16h : départ balade direction BEDARIEUX

16h30 : BÉDARIEUX, Le Chantier, gouter, concert

18h15 : départ balade direction AGDE

19h30 : AGDE, Apéro dinatoire au V and B, animations

MERCREDI 31 AOUT

9h : LE CAP D’AGDE : inscriptions esplanade Jean Racine, petit-déjeuner à la brasserie La Cantine

11h15 : départ direction balade Agde

12h00 : Agde, repas dans les restaurants partenaires

15h30 : Le Grau d’Agde, gouter, stands

17h45 : Le Cap d’Agde, village naturiste, accès réglementé, rafraîchissement, animations

JEUDI 1er SEPTEMBRE

8h : LE CAP D’AGDE : regroupement des motos devant le parking Hyper U à Agde 8h15 : départ balade direction CREISSAN

9h15 : CREISSAN : Inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction Narbonne plage

12h30 : NARBONNE PLAGE : Repas dans les restaurants partenaires, concours Tattoos, stands 16h30 : départ balade direction BESSAN

18h00 : BESSAN, Le Premier c’est le rosé avec les Brescoudos, repas (chili con carne de 20h à 21h30), danse avec ADC Country, danse de l’âne avec l’âne de Bessan, DJ

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

9h à 11h15 : AGDE, parking Hyper U, inscriptions sur la terrasse de l’Hippopotamus, petit-déjeuner 11h15 : départ balade direction NARBONNE

12h15 à 16h15 : NARBONNE : repas dans les restaurants partenaires, stands

16h30 : départ direction MARAUSSAN

17h30 : MARAUSSAN, Acti Pneus, gouter, animations

18h30 : départ direction SERVIAN

19h : SERVIAN, repas à 20h30 (bœuf à la broche), animations, stands, concert Hugues Jouary- Darvey

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

9h à 11h15 : LE CAP D’AGDE, Restaurant L’Anantara, place Terrisse, petit déjeuner, inscriptions 11h30 : regroupement des motos, départ balade direction BÉZIERS

12h30 : BÉZIERS, repas dans les restaurants partenaires, concert, stands 16h30 : départ balade direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, sangria* de l’association des commerçants

18h30 : LE CAP D’AGDE, parvis du Palais des Congrès et du Casino Barrière, inauguration du buste du père Guy Gilbert offert par les Brescoudos à la ville d’Agde en présence de Gilles d’Ettore, maire d’Agde et de Guy Gilbert, exposition des plus belles motos et des plus beaux trikes sélectionnés par notre jury

21h00:Arène du CAPD’AGDE, Concert«Toimagueule»JohnnyRevival,Tributeau«Taulier» (14 artistes sur scène), 1ère partie « Jolie Môme »

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

9h à 11h : LE CAP D’AGDE, inscriptions, petit déjeuner devant le casino Barrière

10h : LE CAP d’AGDE, église St Benoît, messe célébrée par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert

11h : LE CAP d’AGDE, devant le Casino Barrière, bénédiction des motos par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert, en présence de Gilles D’Ettore, maire d’Agde, et de Miss Brescoudos

12h : départ balade direction Sète

13h : SÈTE : repas de 13h30 à 14h30, stands, animations, concert

Inscrivez vous