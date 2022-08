Cap d'Agde - La Course Rose 2022 aura lieu Dimanche 2 octobre 2022 de 11 h à 14 h

Course Rose 2022 aura lieu Dimanche 2 octobre 2022 de 11 h à 14 h

Soutien aux femmes touchées par la maladie

Dans le cadre d'Octobre Rose, la Délégation d'Agde de la LiguecontreleCancer vous donne rendez-vous le 02 octobre 2022 pour la CourseRose qui est, à présent, devenue un rendez-vous incontournable au sein de la commune d'Agde, où petits et grands se mobilisent contre le cancer du sein, le temps d'une course.

Le but est de partager un moment en famille, entre amis, collègues pour une cause qui nous concerne tous.

Alors n’hésitez pas à partager! On a besoin de vous !

Course Rose au profit de la ligue contre le Cancer :

- Course 5 km

- Course 10 km Chrono ou non, à vous de choisir

- Marche 5 km

Parvis du Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As. #LeCapdAgde

Après deux années difficiles pour tous, il est temps de se projeter et d'y croire !

Nous espérons de tout cœur pouvoir réaliser cette course Rose avec vous pour lutter contre le cancer du sein et les cancers féminins.

Alors on bloque la date et on croise les doigts!

Le programme arrive, prochainement.

Restez connecté !

Nous sommes prêtes à relever le défi et vous?

#Tousensemblecontrelecancer

https://www.facebook.com/events/471559920976251/