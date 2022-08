Agde - Visite du Ministre de la Santé : Le syndicat FO apporte des précisions .

Bonjour,

Donnant suite à notre publication concernant la visite du Ministre de la Santé à l'Hôpital Saint-Loup à Agde, Le syndicat FO par la voix de Patrick JEAN, Secrétaire Force Ouvrière nous apporte les prcéisions suivantes

Force Ouvrière, largement majoritaire aux Hôpitaux du Bassin de Thau a adressé au Ministre la demande suivante:

Objet : Demande d’audience

Monsieur le Ministre,

Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une audience lors de votre venue à l’Hôpital Saint-Loup le 23 août.

La situation des Hôpitaux Publics en France est de plus en plus catastrophique, le manque de Personnel est criant et ceux qui sont présents s’épuisent un peu plus chaque jour.

L’absentéisme dans notre établissement n’a jamais été aussi élevé, et les répercussions sur nos conditions de travail font partir tous les mois de nombreux professionnels y compris parmi les Personnels d’encadrement, ce qui ne s’était jamais vu.

Certes, le Ségur a permis aux Hospitaliers de rattraper le gel que nous avons subi durant de nombreuses années, mais cela ne suffit pas à compenser l’énorme baisse du pouvoir d’achat des Fonctionnaires.

Quant à l’augmentation « historique » du point d’indice, elle ne compense même pas l’inflation.

De plus, toutes les mesures que vous annoncez mettent sur le terrain plusieurs mois pour être appliquées (sur-majoration des heures supplémentaires, augmentation du point d’indice, reclassements Ségur de certaines catégories de personnels …). Certaines ne sont toujours pas appliquées.

Notre établissement vit avec un énorme déficit de plus de 6 M€, qui, combiné avec un manque de Personnels Médical et para-Médical a entrainé la fermeture de services.

Le site Agathois a fermé son service d’Accueil Médicalisé de Jour depuis plusieurs années par manque de Professionnels et cela malgré la très forte affluence touristique. Cette perte d’activité, pourtant lucrative puisqu’elle a été reprise par le secteur privé, ampute encore plus le budget de notre Hôpital.

Pour la première fois depuis l’existence des Urgences de Sète leurs portes ont été fermées durant trois nuits sur le seul mois d’août par manque de Personnel Médical.

Et le fonctionnement en journée ne tient qu’à un fil grâce à la très forte implication des Professionnels présents, mais cela ne va pas durer. L’activité est telle durant l’été que les Personnels et les Médecins ne pourront pas tenir.

D’autres secteurs ne pourront pas réouvrir si les effectifs ne sont pas complets.

On nous avait promis la reconstruction de notre Ehpad de Sète qui est dans un état déplorable mais le financement qui a été très largement revu à la baisse remet en cause sa reconstruction.

Nos Professionnels sont épuisés et demandent des réactions fortes et immédiates du Gouvernement.

La dette de notre établissement est telle qu’aucun avenir n’est envisageable aussi, elle doit être effacée rapidement et dans sa globalité.

Dans l’attente recevez Monsieur le Ministre, l’assurance notre respectueuse considération.

Patrick JEAN

Secrétaire Force Ouvrière

Force Ouvrière pour sa part souhaite que cette rencontre soit constructive basée sur le dialogue et ne souhaite pas que ce soit un déploiement de contestations stériles qui bloque toute négociation.