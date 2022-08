Agde - Urgences - Le Ministre de la Santé François BRAUN en visite à l'hôpital d'Agde le 23 Aout.

Urgences - Le Ministre de la Santé François BRAUN en visite à l’hôpital d’Agde le 23 Aout.

Le nouveau Ministre de la Santé et de la Prévention, François BRAUN sera présent à l’Hôpital d’Agde ce Mardi 23 Aout 2022.

François BRAUN recevra à 11 h ce mardi une délégation des syndicats de l'hôpital dont le maire d'Agde Gilles D'ETTORE et le président du conseil de surveillance.

L’Union syndicale départementale CGT Santé 34 et l'UL d'Agde seront représentées pour participer à cet échange. Les revendications pour un véritable service de santé et d'urgence vital pour la commune d’Agde seront au centre des débats.

Le personnel hospitalier souligne la carence de personnel pour un bassin de population de plus de 350 000 habitants en pleine saison.

Le 7 juin dernier un appel à la grève et à la mobilisation contre la fermeture des services d’urgences avait été lancé par la CGT des Hôpitaux du bassin de Thau.Le manque de personnel soignant, l’épuisement du personnel et la pénurie de postes, de lits et de médecins étaient alors mis en exrgue.

Les manifestants avaient évoqué comme une épée de Damoclès qui planait sur le service des urgences de Sète en pointant du doigt le manque patent de médecins urgentistes.

Le 11 Aout dernier une alerte émanent des hopitaux du Bassin de Thau avait été signifiée : Pour se rendre aux urgences il fallait préalablement appeler le 15 en raison de l’Activation du niveau II du plan de sauvegarde du fonctionnement des urgences.

Les nuits du 12 au 13 et du 13 au 14 août, il était alors demandé de ne pas se rendre pas spontanément aux urgences.

D’ores et déjà les syndicats ont appelé les personnels hospitaliers du bassin de Thau à soutenir leurs représentants le jour de la visite ministérielle.

