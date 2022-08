Marseillan - Jusqu'à 2000€ d'achats remboursés à la braderie de Marseillan Plage !

Du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022, retrouvez la Braderie de Marseillan Plage, jusqu’à 2000€ d’achats remboursés chez les commerçants adhérents !

Viens nous rendre visite et tentes de te faire rembourser ton shopping !

Durant tout le week-end, c’est la grande braderie des commerçants à Marseillan plage. L’occasion pour les promeneurs et marseillanais, de profiter des super rabais et faire de très bonnes affaires et pour les commerçants l’opportunité de vider les rayons pour faire de la place à la nouvelle collection.

Règlement et inscription ici