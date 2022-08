Agde - Des vélos pour les enfants du pays Agathois avec Century 21 !

Le Réseau CENTURY 21 a, dès sa première participation au Tour de France en 2017, mis en place l'opération nationale "Un enfant, un vélo" parrainée par Bernard HINAULT.

Cette opération est destinée à collecter des vélos pour les offrir à des enfants de milieu modeste.

Grâce à la générosité des habitants d'Agde et de ses villes voisines comme Vias, Bessan, Marseillan, Florensac et Pomérols, les enfants du Secours Populaire vont pouvoir profiter d'agréables balades à vélo ! En effet, nous avons récolté plus d'une vingtaine de vélos tout le mois de juillet.

Notre agence CENTURY 21 Vue sur Mer à Agde a également participé à l’opération et a offert à l’association un VTT : Plus d’une vingtaine de vélos ont en effet été remis ce 19 août au matin au Secours Populaire d’Agde.

Une initiative forte de sens pour Charles MARINAKIS, Président de CENTURY 21 France : « Cette opération s’inspire du succès de la collecte de jouets organisée par le réseau depuis 2013 et s’appuie sur des valeurs qui nous sont chères : solidarité, proximité, partage. Le Tour de France est toujours une magnifique occasion de vivre de belles émotions avec le public. »

Et qui sait, peut-être que parmi ces enfants se cache un futur vainqueur du Tour de France !