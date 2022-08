Perpignan - Stage de rentrée à Synopsis Danse Du 22 au 26 Août

La rentrée de Synopsis Danse sera placé sous le signe de l’excellence : du 22 au 26 Août, l’école de danse classique organise son traditionnel stage de rentrée ouvert à tous. L’occasion pour les jeunes danseurs de se remettre dans le bain en profitant d’un large panel de cours de danse classique et lyrical jazz pour tous les niveaux. Des cours de Fit’Ballet et de barre au sol leur seront également proposés en plus des cours de danse classique.

Le stage de rentrée de Synopsis Danse est de retour avec plus de 40 cours au programme pour parfaire sa technique ! Accessible à tous les jeunes danseurs du 22 au 26 Août, il leur proposera un large panel de cours à sélectionner à la carte selon leurs besoins et envies : danse classique, classes de variation de Répertoire, classe technique pointes & garçons ou encore lyrical Jazz. Des cours de barre au sol, de Fit’Ballet et de Fit’Ballet Xtrem Stretch seront également proposés en complément.

Le Synopsis Youth Ballet a été créé afin de proposer une solide formation aux enfants tout en respectant leur rythme scolaire. Il a pour ambition de fournir un solide niveau en danse classique et danse contemporaine aux élèves, leur permettant par la suite d’intégrer de grandes écoles de danse classique internationales.

« L’été touche doucement à sa fin et comme tous les ans, nous tenons à organiser ce stage ouvert à tous. Il permet à la fois aux jeunes danseurs de se remettre en forme avant les cours de rentrée et à tous les curieux ou indécis d’expérimenter la danse et pourquoi pas s’inscrire pour l’année ! » Isabelle Vergne, directrice de Synopsis Danse

Infos pratiques

Stage de rentrée du 22 au 26 Août chez Synopsis Danse

Planning par niveau accessible en ligne

Réservation en ligne

Tarifs dégressifs : 20€ l’heure de cours, 80€ la carte de 5 cours, 150€ la carte de 10 cours, 210€ le forfait tout illimité

Intervenants

Danse Classique : Lucie Peixoto

Barre au Sol : Isabelle Vergne

Lyrical Jazz : Myriam Kermia

Fit’Ballet : Octavie Escure