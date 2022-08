Agde - Une cagnotte pour la saison d'Antoine FERRANTI de l'ACP Agde !

Élu AMBASSADEUR SPORTIF de la ville d'AGDE, aidons notre athlète Antoine Ferranti à financer sa saison 2022/2023.



Une CAGNOTTE est en ligne sur LEETCHI pour l'aider



Palmarès 2022 en athlétisme :

Record du monde 9158 points, Champion du monde et de France en Tétradécathlon (14 épreuves)

7528 points au Décathlon (10 épreuves), 6ème au bilan mondial et vice champion de France

Ces 4 dernières années, j'ai toujours été présent le jour J :

2019 : Vice champion de France en Décathlon en Cadet 1 (6785 points)

2020 : Vice Champion de France en Heptathlon Cadet 2 (5075 points)

2021 : Vice Champion de France en Décathlon Junior 1 (7124 points)

2022 : Vice Champion de France en Décathlon Junior 2 (7528 points) et 6ème mondial

Pour la saison 2022/2023 de nouveaux frais pour Antoine :

intégration au CREPS de Boulouris : internat, pension complète, soins, entrainements, études universitaires (6 000 euros par an).

achat de 2 javelots (1 000 euros)

achat de 5 perches (4 000 euros)

3 stages d'athlétisme durant les vacances dont 2 à l'étranger (4 000 euros)

déplacements en compétition dans toute la France et à l'étranger

achat d'équipements et de chaussures à pointes pour toutes les épreuves ...

Antoine Ferranti : "J'ai besoin de votre soutien pour m'aider à passer un nouveau CAP en DECATHLON ! Cette saison 2021/2022, je réalise d'excellentes performances avec 7528 points au Décathlon en Junior. Le décathlon comporte 10 épreuves sur 2 jours (100m, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, 400 m puis 110m haies, lancer de disque, saut à la perche, lancer de javelot, 1500 m). Je termine vice champion de France de décathlon et surtout 6ème au bilan mondial. Cet hiver, je bats le record du Monde junior de tétradécathlon avec 9158 points et je gagne les championnats du Monde et de France. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros... Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. Je suis donc à la recherche de partenaires, de particuliers, d'entreprises qui souhaitent poursuivre l'aventure à mes côtés et m'aider financièrement. Je vous remercie pour votre soutien, Merci à tous !"

Photo ACP Agde