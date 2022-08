Cap d'Agde - Retour sur la Commémoration du débarquement du 15 aout au Cap d'Agde !

Retour en vidéo sur la Commémoration du débarquement de Provence ce 15 aout 2022 au Cap d'Agde.

La Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Mme Patricia MIRALLES a répondu à nos questions lors des Commémorations du Débarquement en Provence le Lundi 15 août 2022 au Cap d'Agde.

La cérémonie du débarquement de Provence s'est déroulée sur le site de la stèle de la grande-conque au Cap d’Agde en présence de Gilles d'ETTORE Maire d'Agde de la Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, Patricia MIRALLES, d'Aurélien LOPEZ-LIGUORI député de l' Hérault , de Henri CABANEL, Sénateur de l' Hérault, de Hugues MOUTOUH préfet de l' Hérault, d''Annabelle CHALLIES commissaire de Police de la CSP d'AGDE, de Sébastien FREY, conseiller départemental et de nombreux élus, militaires et représentants d'associations patriotiques.

La Cérémonie du débarquement de Provence fut suivie de plusieurs dépôts de gerbe du Ministre des armées et des autorités locales.

Sur le promontoire de la Grande conque, en collaboration avec l’association Agde Escouade, fut proposée une reconstitution des armes de 39-45, une présentation de véhicules de la Seconde Guerre Mondiale (de type Jeep Dodge) et une reconstitution d’un campement allemand et américain.

Voir et Partager l'album photo de la la Commémoration du débarquement de Provence ce 15 aout 2022 au Cap d'Agde sur notre page FACEBOOK

Un peu d'histoire :

Le débarquement de Provence, désigné sous les noms de code Anvil puis Dragoon, est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le Sud-Est de la France (entre Toulon et Cannes).

À l'origine appelée Anvil (enclume en anglais), le nom a été changé en Dragoon par Winston Churchill car il était contre ce débarquement (il déclara y avoir été « contraint », dragooned en anglais6), préférant une percée des troupes déployées sur le front d'Italie vers les Balkans afin de prendre en tenaille l'armée allemande en Europe centrale et d'arriver à Berlin avant les Soviétiques. Il s'oppose notamment à de Gaulle, qui menace de retirer les divisions françaises du front italien. Les objectifs étaient de libérer Toulon, Marseille puis de remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces de l'opération Overlord débarquées en Normandie.

L'opération Dragoon incluait un atterrissage de planeurs (opération Dove) et un faux débarquement dans le Nord de l'Italie (opération Span).

La défense allemande composée de la XIXe armée (essentiellement des troupes étrangères) est dégarnie, notamment de la 9e Panzerdivision, à la suite de l’envoi de renforts vers le front de Normandie. À la suite de ce débarquement et de sa rapide progression, Hitler opère un repli pour éviter l'encerclement mais ordonne la destruction des ports de Toulon et Marseille et de garder ces deux villes.

