Sète - Les élus à la rencontre des habitants du quartier des Métairies

Les visites de quartiers, organisées par la municipalité, à travers son service associations et quartiers, sont un moment bénéfique pour les habitants et les élus.

Si les premiers peuvent y faire part de doléances et demandes inhérentes à leur cadre de vie, les seconds voient en ces visites un moment privilégié entre eux et les habitants et y prennent le pouls de la vie sétoise.

Jeudi 4 août, les élus Romain Ferrara, adjoint à la vie des quartiers, Vincent Sabatier, adjoint en charge de la voirie et des grands travaux, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de la végétalisation et Gérard Naudin, conseiller municipal en charge du développement et aménagement des mobilités douces, sont allés à la rencontre des habitants des Métairies.

Création de jardins partagés

Le rendez-vous était donné place de la Source. La visite s’est ouverte sur un échange autour de la végétalisation participative, avec l’annonce par Cédric Licciardi de la création de jardins partagés, sur un terrain de la rue des Peupliers. Sur ce terrain vierge d’une superficie de 2 000 m2, 1 000 m2 de vergers et 1 000 m2 de jardins partagés seront installés. Avec un projet de 15 parcelles. L’attribution de parcelles est prévue en 2024.

Côté mobilités douces, Vincent Sabatier est revenu sur le tracé de la voie verte, dont le cheminement s’effectue derrière le cimetière Le Py, en longeant la voie ferrée jusqu’au Pont-levis. Une voie verte qui permettra aux habitants du quartier de relier directement les plages du Lido, en toute sécurité. La voirie était aussi au centre des discussions entre l’équipe municipale et les riverains. En effet, est annoncé l’élargissement du pont Saint-Joseph, qui relie la rue des Loriots à la rue du Football. Aussi, les racines des pins situés rue Auguste-Lumière ayant déformé la chaussée, la municipalité engagera des travaux avant la fin de l’année, en coulant une dalle de béton qui aplanira la route.

Pour clôturer cette rencontre, les élus ont convié l’assemblée à un apéritif en fin de journée.