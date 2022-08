Cap d'Agde - 33rd Bike-Week Harley Davidson du 28 août au 4 septembre 2022 : Demandez le programme !

33rd BIKE WEEK 28 AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2022

Harley Davidson – Goldwing – Trikes – Custom

Illustration Vidéo : Week end des Brescoudos 2019

PROGRAMME de la33RD BBW

(Sous réserve de modifications de dernière minute indépendantes de notre volonté)

DIMANCHE 28AOÛT

De 8h30 à 9h30 : Pour la région de Montpellier, départ de Macadam Moto, café et croissant offerts

De 9h à 11h : LE CAP d’AGDE, esplanade Pierre Racine, inscriptions,

De 9h30 à 11h : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, petit-déjeuner traditionnel des commerçants

11h15 : départ direction VILLENEUVE LES BEZIERS

12h15 : VILLENEUVE LES BEZIERS, accueil par Mado la Niçoise, repas à 13h, présentation de Miss Brescoudos 2022, concours de look (thème : le corps médical en folie) en présence de Miss Brescoudos à 14h15 (inscriptions de 10h à 13h, tous les participants seront récompensés), stands. Animations avec Damien B. et I. Tona

17h00 : départ de VILLENEUVE direction COLOMBIERS 18h : COLOMBIERS, repas à 20h, animations

LUNDI 29 AOÛT

De 9h30 à 11h30: LE CAP D’AGDE, esplanade Jean Racine, accueil et inscriptions

9h30 à 11h : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, association des commerçants, petit déjeuner campagnard

11h30 : départ direction SAINT PARGOIRE

12h30 : SAINT PARGOIRE, repas à 13h15, animation La Pena del Sol , stands 16h30 : départ direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, centre port, Sangria* au bar l’Amnésia

19h30 : LE CAP D’AGDE, camping de la Clape, brasucade, animations, concert

MARDI 30 AOÛT – Journée Grand Orb

8h : LE CAP D’AGDE, regroupement des motos parking Hyper U à Agde 8h15 : Départ balade direction Lamalou Les Bains

9h30 : LAMALOU LES BAINS, inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction LE POUJOL SUR ORB

11h30 : LE POUJOL SUR ORB, repas, concours de kilts, stands 16h : départ balade direction BEDARIEUX

16h30 : BÉDARIEUX, Le Chantier, gouter, concert

18h15 : départ balade direction AGDE

19h30 : AGDE, Apéro dinatoire au V and B, animations

MERCREDI 31 AOUT

9h : LE CAP D’AGDE : inscriptions esplanade Jean Racine, petit-déjeuner à la brasserie La Cantine

11h15 : départ direction balade Agde

12h00 : Agde, repas dans les restaurants partenaires

15h30 : Le Grau d’Agde, gouter, stands

17h45 : Le Cap d’Agde, village naturiste, accès réglementé, rafraîchissement, animations

JEUDI 1er SEPTEMBRE

8h : LE CAP D’AGDE : regroupement des motos devant le parking Hyper U à Agde 8h15 : départ balade direction CREISSAN

9h15 : CREISSAN : Inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction Narbonne plage

12h30 : NARBONNE PLAGE : Repas dans les restaurants partenaires, concours Tattoos, stands 16h30 : départ balade direction BESSAN

18h00 : BESSAN, Le Premier c’est le rosé avec les Brescoudos, repas (chili con carne de 20h à 21h30), danse avec ADC Country, danse de l’âne avec l’âne de Bessan, DJ

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

9h à 11h15 : AGDE, parking Hyper U, inscriptions sur la terrasse de l’Hippopotamus, petit-déjeuner 11h15 : départ balade direction NARBONNE

12h15 à 16h15 : NARBONNE : repas dans les restaurants partenaires, stands

16h30 : départ direction MARAUSSAN

17h30 : MARAUSSAN, Acti Pneus, gouter, animations

18h30 : départ direction SERVIAN

19h : SERVIAN, repas à 20h30 (bœuf à la broche), animations, stands, concert Hugues Jouary- Darvey

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

9h à 11h15 : LE CAP D’AGDE, Restaurant L’Anantara, place Terrisse, petit déjeuner, inscriptions 11h30 : regroupement des motos, départ balade direction BÉZIERS

12h30 : BÉZIERS, repas dans les restaurants partenaires, concert, stands 16h30 : départ balade direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, sangria* de l’association des commerçants

18h30 : LE CAP D’AGDE, parvis du Palais des Congrès et du Casino Barrière, inauguration du buste du père Guy Gilbert offert par les Brescoudos à la ville d’Agde en présence de Gilles d’Ettore, maire d’Agde et de Guy Gilbert, exposition des plus belles motos et des plus beaux trikes sélectionnés par notre jury

21h00:Arène du CAPD’AGDE, Concert«Toimagueule»JohnnyRevival,Tributeau«Taulier» (14 artistes sur scène), 1ère partie « Jolie Môme »

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

9h à 11h : LE CAP D’AGDE, inscriptions, petit déjeuner devant le casino Barrière

10h : LE CAP d’AGDE, église St Benoît, messe célébrée par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert

11h : LE CAP d’AGDE, devant le Casino Barrière, bénédiction des motos par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert, en présence de Gilles D’Ettore, maire d’Agde, et de Miss Brescoudos

12h : départ balade direction Sète

13h : SÈTE : repas de 13h30 à 14h30, stands, animations, concert

Inscrivez vous