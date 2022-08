Agde - Montpellier Handball - Istres : Retour sur la soirée Agathoise de Gala !

Montpellier Handball - Istres : Soirée agathoise de gala !

-----------------------------------

Nous avons été vraiment gâtés ce jeudi soir 4 août au Palais des Sports d’Agde.

A un mois de l’ouverture du championnat, un match de préparation opposait à Agde Montpelliérains et Istréens. Pour le prix plus que modique de 5£, près d’un millier de spectateurs enthousiastes avait répondu présents. Avec parmi eux une délégation conséquente et bruyante de supporters attitrés des Languedociens (Les Blue Fox) qui ont entraîné le public dans une sympathique ambiance de folie malgré la tiédeur ambiante.

Et ils seront repartis ravis de la prestation de leurs favoris, maîtres du jeu dès le début de la rencontre: 3-0, 10-2 avant un petit sursaut des Provençaux qui reviendront à 16-14 au début de la seconde période. Pas pour longtemps puisque nos régionaux s’imposeront finalement 31-21.

Le score paraît parfaitement logique au vu du classement de la saison dernière, Montpellier 4°, Istres 14°. Il faut dire que le Montpellier Handball reste (malgré l’hégémonie actuelle du P.S.G) le club le plus titré de l’hexagone, 14 titres de champion de France, 2 Ligues des Champions européens en 2003 et 2018. Et, avec dans ses rangs les récents médaillés d’or olympiques 2021 à Tokyo Valentin Porte et Hugo Descat, les Argentins Diego Simonet et Moscariello, la brillante recrue slovène Stas Skube, le géant croate Nacinovic, les gardiens Bonnefoi, Desbonnet et quelques autres, le club peut nourrir de sérieuses ambitions.

Il partagera nos encouragements et nos félicitations avec son «petit» voisin agathois qui, pour son cinquantenaire, vient de s’offrir la montée en Nationale 3. Bravo et Merci à tous !

Nabonne.