Montpellier - Emirates organise une journée portes ouvertes pour recruter du personnel

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale, est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages.

Une journée portes ouvertes est organisée au Novotel de Montpellier le 08 août prochain à 9h.

La compagnie aérienne située à Dubaï recherche des personnes passionnées et motivées à l'idée d'offrir un accueil simple mais personnalisé, pour faire vivre une expérience mémorable à ses clients. La sûreté étant l'une des priorités d'Emirates, le candidat idéal gérera avec assurance les opérations à bord, la sécurité des passagers et les différentes procédures. Tout le personnel de bord d'Emirates bénéficiera d'une formation de renommée internationale au sein du centre d’entraînement de la compagnie à Dubaï.

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus, il est conseillé aux candidats de se pré-inscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent le faire sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.

160 nationalités sont représentées au sein des équipages Emirates, qui opère dans plus de 140 destinations sur six continents. Cette diversité reflète le caractère profondément international de la compagnie. Avec une flotte moderne de plus de 250 gros porteurs, Emirates est actuellement le plus grand opérateur de Boeing 777 et d'Airbus A380.

Emirates offre aux candidats des opportunités de carrière exceptionnelles et d'excellentes conditions de formation. L’ensemble du personnel de bord Emirates réside à Dubaï, ville cosmopolite et dynamique. Tous bénéficient d'un logement de fonction, d’une prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, d’une excellente couverture médicale et de réductions sur différentes attractions à Dubaï. Le réseau global d'Emirates offre de nombreuses possibilités de voyage aux équipages et à leurs proches, sur toutes les destinations desservies par la compagnie.

Emirates dessert la France depuis 30 ans. Elle opère actuellement 5 vols hebdomadaires au départ de Lyon opérés en B777, 3 vols quotidiens de Paris à Dubaï opérés via son emblématique A380 et 1 vol quotidien de Nice à Dubaï en Boeing 777-300ER.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la campagne de recrutement mondiale de la compagnie. Annoncée en octobre dernier, Emirates avait évoqué son ambition de renforcer ses effectifs opérationnels en recrutant plus de 6 000 candidats au cours des six prochains mois, pour soutenir la forte reprise de ses activités.