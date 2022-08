Valras-Plage - Mouclade dansante au profit de la recherche médicale : le 7 août !

Dimanche 7 août à 19h30 à l’Espace associatif Guy Combes

Organisée par les bénévoles de l’association valrassienne « L’Espoir pour l’Enfant », cette brasucade de moules grillées aux ceps de vigne, accompagnées de frites et parfumées à la « sauce pêcheur » élaborée à base d’huile d’olive et d’ingrédients dont les maîtres-queux cultivent le secret, enchante chaque été les papilles des convives.

Une sangria « maison » sera offerte en guise d’apéritif et les vins locaux, blancs, rouges et rosés seront servis tout au long de cet excellent repas complet (entrée de saison, fromage et dessert) animé par le DJ Denis Pellegrini, au tarif de 20 euros.

Une tombola mise en place avec l’aide des commerçants valrassiens vous permettra peut-être de remporter un magnifique lot.

La totalité des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’AFM lors du Téléthon 2022.

Contacts : 06 81 86 39 17 ou 06 86 49 79 90