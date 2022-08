Montpellier - Cet hiver, Transavia lance sa nouvelle ligne Montpellier - Madrid

Transavia annonce aujourd’hui l’ouverture de la ligne Montpellier-Madrid pour son programme hiver.

Au départ de sa base Montpellier-Méditerranée, la filiale low-cost du groupe Air France proposera 2 vols par semaine pour des voyages à partir du 30 octobre.

La compagnie poursuit ainsi le développement de son offre et continue d’étendre son réseau international. A partir de 41 € TTC l’aller simple, les vols entre Montpellier et Madrid sont disponibles à la vente depuis 10h ce matin.

Transavia opèrera 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), à compter du 30 octobre. La capitale espagnole s’offre aux vacanciers désireux de partir à la découverte de ses nombreux musées et de la gastronomie ibérique. Montpellier - Madrid (nouveauté) : à partir de 41 € TTC l’aller simple – premier vol le 30 octobre

« Noussommestrès heureux de proposer une nouvelle destination internationale à notre clientèle. Cette nouvelle route vient s’ajouter à notre offre de vols ambitieuse au départ de notre base montpelliéraine. L’Espagne est pour nous un marché historique sur lequel nous portons une grande ambition de développement. » Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France

« Transavia confirme et conforte sa montée en puissance en ajoutant aujourd’hui cette prestigieuse destination européenne à partir de Montpellier. Transavia, par-delà la constance dans la confiance accordée à l’aéroport de Montpellier et son territoire, se caractérise par la tradition de qualité et de sécurité du groupe Air France alliée à l’agilité d’une compagnie low-cost à la française ». Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée

Par ailleurs, Transavia annonce la reconduction de ses dessertes vers Tunis et Rome.

La capitale italienne sera accessible depuis Montpellier à partir de 35 € TTC l’aller simple, à raison de 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), tandis qu’un vol par semaine sera opéré vers la capitale tunisienne, à partir de 59 € TTC l’aller simple.

Les billets sont dès à présent disponibles à la vente sur le site www.transavia.com