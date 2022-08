Occitanie - Mardi 2 août 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°283 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1527 hospitalisations en cours (-114) dont 98 réanimations et soins critiques (-32) 8147 décès à l’hôpital (+ 48 en 7j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

En Occitanie, avec une baisse de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques, l’amélioration de la situation se confirme dans tous les départements et dans toutes les classes d’âge. Le nombre d’entrées en hospitalisation pour cause de COVID est également en diminution. Comme en témoigne le nombre toujours élevé de nouveaux cas positifs (+5000/J), le virus est toujours actif dans notre région. Ce n’est toujours pas le moment d’oublier de nous protéger et de protéger les plus fragiles. Restons mobilisés en adoptant les bons réflexes, vaccination, gestes barrières et dépistage en cas de symptômes.