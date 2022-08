Vias - Paillotes sacrifiées : Le maire de Vias Jordan DARTIER monte au créneau !

Paillotes sacrifiées : Le maire de Vias Jordan DARTIER monte au créneau

L’état a en effet pris un décret en 2019 pour instaurer sur certaines parties du littoral Français des espaces « dits remarquables » sur lesquels les concessions de plage ne seraient plus autorisées.

C’est le cas à Vias comme à Agde, Sète et Portiragnes ou Marseillan où au hasard des situations certaines paillottes pourraient être condamnées disparaitre.

C’est ce que le préfet Thierry LELEU avait fermement signifié en Mai dernier aux maires du littotal.

Ardent défenseur de l’attractivité touristique et des intérêts économiques de sa commune, Jordan DARTIER a immédiatement mis son talent et sa robe d’avocat au service de son écharpe municipale pour monter au créneau.

Après plusieurs années d’existence les paillotes Viassoises font désormais partie du paysage et sont parfaitement intégrées au littoral d’une des stations touristiques majeures de notre cote Languedocienne.

Une économie qui ne peux plus se passer, dans une situation concurrentiell, de cette attractivité polyvalente majeure.

Jordan DARTIER met en l’avant l’économie mais revient avec finesse sur le fait que si le domaine public maritime est bien la propriété de l’État via le domaine public maritime, il revient aux communes d’en assurer l’entretien.

Ces concessions permettent également aux communes au travers des baux d’occupation précaire des concessions de plage de participer au financement de cet entretien.

Des redevances qui participent à la gestion de l’entretien des plages dans leur ensemble, la gestion du cordon dunaire dans la bande des 300 mètres, le nettoyage quotidien des plages, la mise à disposition des chenaux et balises sans compter la participation active à la surveillance des plages dont la commune est l’un des co-financeurs.

Le coté économico-social ne serait pas non plus épargné par ces disparitions puisque ce sont près de de 25 emplois qui seraient supprimés dans une commune très impactée par la problématique du chômage.

Les services publics offerts par ces concessions sont également mis en exergue.

Jordan DARTIER est combattif sur ce sujet aujourd’hui sensible.

Il en appelle à ses collègues d’Agde et Sète à résister face à cette agression des services de l’État et à s’inscrire dans une même démarche revendicative.

Les arguments sont nombreux et la fougue de l’avocat s’en trouve ragaillardie .. « Si on me supprime une seule concession de plage à Vias, je n’entretiendrai plus les plages de ma commune sur un domaine public qui appartient à L’état ! » … « Les concessions de plage ont un intérêt vital et un cercle vertueux pour seulement 20 % du territoire occupéet on vient « emmerder» les Français » … « Il faut arrêter de nuire au développement des collectivités»

L’association Nationale des élus du littoral soutiendra cette revendication de retrait d’un décret qui n’a pas force de loi. Il rappelle que ce dernier n’a pas été ni voté ni débattu par le parlement à l’Assemblée Nationale.

Une décision prise par un gouvernement et son représentant ministériel le Préfet Thierry LELEU qui après concertation ne pourra que constater que cette dernière ne fait pas l’unanimité.

En attendant le retour au calme plat, cette décision fait des vagues …sur le littoral, rien de très commun, mais la tempête gronde entre l’État et les élus.

De passage sur sa commune ce jour-là sur sa commune pour l’inauguration de la 2e édition du salon « Vins & Méditerranée » le nouveau député Aurélien LOPEZ-LIGUORI , s’est montré attentif aux propos du maire sur une problème qu’il avait lui-même évoqué durant sa campagne législative.



Une position et une problématique d’urgence qui pourrait trouver écho et relais au-delà de la commune de Vias pour une finalité : La suppression pure et simple de ce décret .

A suivre …

A lire également l'excellent article de notre confrére " DIS LEUR "