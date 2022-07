Marseillan -  La fête de l'huitre de l'étang de Thau a débuté à Marseillan

La fête de l’huitre de l’étang de Thau a débuté à Marseillan

Chaque année, entre fin juillet et début août, Marseillan, Mèze et Bouzigues : les trois cités emblématiques de la production ostréicole de la lagune de Thau, proposent de faire partager au plus grand nombre un moment de convivialité́ et de tradition.

Vendredi 29 juillet Marseillan a ouvert le bal sur la place du Théâtre. Les amateurs de ont pu y déguster la perle de l’étang et bien d’autres produits de la mer loin la Lagune de Thau.

Une bien belle soirée orchestrée par des ostréiculteurs passionnés qui ont donné une image bien sympathique pour cette fête familiale qui a rencontré un énorme succès populaire avec plus de 500 personnes qui ont participé aux différentes dégustations.

Autour du Maire, Yves MICHEL, de Philippe ORTIN, président du syndicat conchylicole, et de Madame Claudia AZAIS , représentante des conchyliculteurs de Marseillan, de nombreux élus étaient présents au premier rang desquels le député Aurélien LOPEZ-LIGUORI, les conseillers départementaux -, Marie Christine FABRE de ROUSSAC , Sébastien FREY et Christophe MORGO, de Laurence MAGNE et Josian RIBES Vice-Présidents de Sète Agglopole.

Une bien belle soirée et une ambiance festive qui s’est poursuivie en musique et en chansons autour d’un bal populaire de fort bonne tenue.

Si vous avez raté la fête de l’ huitre à Marseillan

• Fête de l’huître à Mèze

Vendredi 5 août 2022

Depuis 1990, la fête de l’huître de Mèze célèbre la gastronomie locale à travers ses fruits de mer, ses diverses spécialités (rouille de seiche, moules farcies, tielles de Sète…) et ses vins. Le tout est à déguster à partir de 18h dans une ambiance festive et musicale qui se poursuit jusque tard dans la nuit.

Plus d’information : Ville de Mèze – Tel : 33 (0)4 67 18 30 30

• Foire aux huîtres de Bouzigues

Samedi 6 et dimanche 7 août 2022

Plus de 4 tonnes d’huîtres et de moules sont englouties le premier week-end du mois d’août à l’occasion de la foire aux huîtres de Bouzigues. De 10h à minuit, on peut y déguster des coquillages, trouver des vins et produits du terroir ou de l’artisanat, profiter en famille des animations et des nombreux concerts et spectacles Un feu d’artifice sur l’étang de Thau clôture les festivités.

Plus d’information : Foire aux huîtres de Bouzigues sur Facebook



