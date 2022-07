Sérignan - Découvrez "La Table de Rive Gauche" à Sérignan !

Nous vous présentons ce jour la table de Rive Gauche située sur la route qui mène à Sérignan-les-plages… sur la rive gauche de l’Orb !

L’an dernier, l’établissement a été racheté par Enzo Padilla, 28 ans.

Il était lui-même client de cet endroit exceptionnel et n’a pas hésité à l’acheter lorsque l’affaire a été mise à la vente. Il entame donc la deuxième saison dans cet établissement doté d’une superbe terrasse ombragée depuis laquelle on surplombe l’Orb. Il y a d’ailleurs en contrebas un ponton pour pouvoir accueillir les clients qui viennent en paddle, en pédalo ou en canoë depuis le village et une piste cyclable passe devant l’établissement côté route.

Enzo a conservé la recette qui faisait le succès du lieu : une ambiance familiale, des produits locaux, un petit côté « bonne franquette » de type guinguette. Mais comme Enzo est passionné et travaille l’hiver au contact de producteurs espagnols, il a ajouté une zone tapas, avec de grands tonneaux blancs, du sable au sol et de la musique latine.

Au Rive gauche, on y partage des tapas en apéro ou en entrée, on y mange des pizzas, des salades repas, du poisson frais grillé, des moules venant du Chichoulet (le port ostréicole de la ville voisine de Vendres pour ceux qui ne connaissent pas !). Les accompagnements sont faits de frites fraiches, de ratatouille cuisinée avec des légumes frais, de riz façon risotto à l’ail.

Les desserts sont maison : panacotta, brioche perdue, salade de fruits…

Les fruits et légumes sont achetés juste à côté, au stand de producteur visible depuis la route et ouvert en juillet et en août, et viennent de Sérignan-les-plages.

Côté tapas, c’est le petit plus d’Enzo, vous trouverez parmi les 22 tapas proposées, de la charcuterie espagnole coupée au dernier moment, des grands classiques comme les patatas bravas ou le poulpe à la gallega, mais aussi des originalités telles les moules à l’aïoli, une recette que son père Matias faisait à tous les repas de famille, ou les papas locas, une spécialité des Iles Canaries.

Pour les enfants, il y a le menu pitchou, avec moules marinières maison, steack haché ou nuggets, et salade de fruits frais. Du sain !

Pour les boissons, Enzo propose des cocktails, des sodas, des apéritifs, des bières espagnoles à la pression et en bouteille, dont certaines qui sont introuvables en France à part ici ! Les vins sont locaux et viennent de la cave coopérative de Sérignan ou du Château de Grezan.

L’équipe est composée de 6 personnes, 3 en cuisine, 3 en salle, plus d’Enzo qui supervise, aide, remplace au cas par cas. Le pizzaiolo est là depuis 10 ans et les pizzas peuvent être consommées sur place ou emportées. La fiancée d’Enzo, Léa, travaille au service, et son père et son beau-frère sont là en cas d’imprévus. L’esprit familial est conservé, c’est important pour le jeune propriétaire.

Le petit plus du lieu, s’il en fallait encore un, c’est le fait qu’une partie de la décoration ait été faite par Enzo lui-même. Il est « artiste dans l’âme » dit-il… et quel talent ! Ferronnier d’art, il a réalisé les grands panneaux découpés au nom de l’établissement, et en poterie céramique, il a fabriqué les superbes assiettes du restaurant.

Avec une telle recette et un tel emplacement, le succès est là : le restaurant est souvent plein, surtout le soir. La clientèle est fidèle, composée de beaucoup de locaux, mais aussi de « vacanciers avertis » comme dit Enzo, qui connaissent le lieu par le bouche-à-oreille et qui reviennent.

Aussi, il vaut mieux réserver !

La Table de Rive Gauche - Tél. : 06 60 12 79 86

Ouvert de mai à fin septembre, 7 jours /7, midi et soir.