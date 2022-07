Occitanie - De bons résultats pour la radio "RTS" en région Occitanie !

Les sondages Médiamétrie EAR LOCAL viennent d'être publiés,



La radio se porte toujours bien en région avec 72,6% de la population d'Occitanie qui écoute en moyenne pendant 2h37 la radio chaque jour.



RTS se maintient toujours avec de bons résultats d'ensemble sur tout son réseau : 51 200 auditeurs sont à l'écoute de RTS chaque jour sur tout ,

RTS affiche également de belles progressions sur les départements du GARD avec + 35,11%, de l'Aude avec plus 16,33%, les PO avec plus 68,75% et sur la ville de Montpellier RTS progresse de 19,74%.



Un grand merci à vous, auditeurs , annonceurs et partenaires pour votre fidélité et votre confiance tout au long de l'année.



La nouvelle saison qui arrive sera une nouvelle année de challenges pour RTS avec notamment le démarrage de 3 nouvelles zones en DAB+ et de nouveaux territoires à couvrir et à séduire.