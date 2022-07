Béziers - La Maison de Petit Pierre s'enflamme pour la Féria de Béziers 

Du 12 au 15 août, La Maison de Petit Pierre s'enflamme pour la Féria de Béziers

Chef emblématique de l'Occitanie, Pierre Augé est aussi connu pour son goût de la fête. Depuis tout petit, ses étés sont rythmés par la Féria de Béziers, l'un des événements les plus importants de la région. Son restaurant, La Maison de Petit Pierre, devient alors le lieu incontournable des festivités pour partager de délicieuses tapas dans une ambiance survoltée !

Féria à la Petit Pierre

Connu pour son sourire communicatif et sa créativité en cuisine, Pierre Augé dévoile pour la Féria un menu spécial en six temps ainsi que de délicieuses tapas. Réalisés à partir des produits méridionaux, ils sont accompagnés d'une sélection de vins, bières et de champagne. Du vendredi 12 au lundi 15 août, la Maison vit au rythme des festivités pendant quatre jours, avec bandas et DJ set.

La Maison de Petit Pierre

Féria du vendredi 12 au lundi 15 août sur réservation uniquement



Le midi : menu festif en 6 temps avec bandas et DJ set,

100€ / personne hors boisson

Le soir : Menu Tapas et sélection de vins, bières et champagnes avec scène musicale, 150€ / personne



22 avenue Pierre Verdier à Béziers

04 67 30 91 85

www.lamaisondepetitpierre.fr

Photo Facebook Pierre Augé