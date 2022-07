Bessan - Le programme officiel de la fête locale de la Saint-Laurent autour de l'âne de Bessan

Le programme de fête locale 2022 s’avère être particulièrement copieux autour des traditions et de la réputée convivialité bessanaise. Du samedi 6 au mercredi 10 août, Bessan sera en fête. Demandez le programme ! Ouverture des festivités le samedi 6 août à 17h pour la première sortie de l’âne et du petit âne avec la peña dans les rues du village. A 22h, bal avec Extravaganza sur la Promenade.

Dimanche 7 août, vente de fougasses par la jeunesse en matinée ; à 10h, bénédiction de l’âne suivie de la messe en l’église ; à 12h, réception de l’âne par la municipalité autour de la cérémonie des bouquets sur la Promenade ; à 19h, démonstrations de danse et de gymnastique rythmique avec les associations As en danse et Club gym Bessan et à 22h, bal avec l’orchestre No Name sur la Promenade.

Lundi 8 août, à 11h30, apéritif de l’âne avec les commerçants, artisans et entreprises à l’espace municipal Paul Ricard ; à 15h, concours de pétanque au boulodrome avec la Boule bessanaise. ; à 16h30, loto de l’ASB Football sur la Promenade ; à 19h45, apéritif concert avec l’orchestre Mistral et à 22h, bal avec l’orchestre Mistral sur la Promenade.

Mardi 9 août, vente de fougasses dans les quartiers en matinée ; à partir de 10h, bodega de l’AS Bessan tambourin au terrain Ernest Coste avec matchs, animations, restauration ; à 16h30, loto du comité des fêtes sur la Promenade ; à 18h, balade commentée en canoë au départ de la Guinguette ; à 20h, démonstration de danses avec Fuego Andaluz et à 22h, bal avec l’orchestre Franck M sur la Promenade.

Mercredi 10 août, à 7h30, départ des cyclistes pour Bessans ; à 9h, balade nature et patrimoine avec la Guilde ; de 9h à 12h, pêche à la truite avec la Gaule bessanaise ; à 12h, bénédiction de Saint-Laurent sur la place de la Mairie ; à 15h, concours de pétanque avec la Boule bessanaise ; à 18h30, apéritif concert avec l’orchestre Alméras ; à 19h45, apéritif de clôture avec le petit âne et à 22h, bal avec l’orchestre Alméras sur la Promenade.

Le programme complet avec tous les détails et les informations pratiques de la fête locale est téléchargeable sur le site internet de la ville : www.bessan.fr ou sur simple demande en mairie.