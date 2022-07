France - Concours photo : Destination fôret de nombreux lots à gaganer !

Jusqu’au 4 septembre 2022 inclus, participez à notre concours photo de l’été en partenariat avec l’enseigne Lafuma spécialisée dans équipements de sport de nature.

Photographes passionnés, débutants, amateurs, curieux ou inspirés, à vos clichés !

En 2021 nous avons enregistré plus de 370 participations à notre concours photo. Cette année, l’ONF vous propose de découvrir d’encore plus près nos superbes forêts françaises. La forêt de Saverne proche de Strasbourg, la forêt de Suzac en Charente-Maritime, ou encore la forêt de Noirmoutier dans l’Ouest… Tous ces espaces naturels vous offrent leurs paysages uniques et leurs bienfaits pour vivre une expérience avec la nature.

Passionnés, débutants, curieux ou inspirés, c’est l’occasion de vous exprimer et de partager vos coups de cœur, vos coins de forêt préférés ou vos découvertes estivales ! Envoyez-nous vos plus belles photos de forêt de l'été 2022 : un paysage forestier magnifique, un sentier charmant, un animal sauvage en pleine nature... Trois catégories vous sont proposées cette année ! Alors, prenez en photo ce qui vous plaît, ce qui suscite en vous de l’émotion ou de l’émerveillement…

Quelles seront les plus belles photos de votre été en forêt ? A vous de jouer !

1. LA FORÊT ET VOUS !

Partagez votre été en forêt, priorité au "fun" et à l’humain ! Une condition ici : vous voir en forêt ! En randonnée entre amis, en pleine séance de yoga ou de sylvothérapie, en groupe ou en selfie… On compte sur votre créativité dans le respect des espaces naturels !

2. FAUNE FORESTIÈRE, ANIMAUX SAUVAGES EN FORÊT…

Chaque année, nous recevons beaucoup de photos animalières en forêt. Cette catégorie leur est dédiée. Surprenez-nous, émerveillez-nous avec un animal forestier sauvage dans son élément. Là aussi, le respect des bonnes pratiques en forêt est de mise.

3. LES FORÊTS FRANÇAISES, UN VOYAGE À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Les forêts françaises sont les plus belles du monde. Une forêt près de chez vous ressemble au Canada ? Faites-nous voyager dans le Colorado, en Amazonie ou ailleurs sans quitter la France (métropolitaine et outre-mer).

Ici, l’esthétique prime !

PRIX & RÉCOMPENSES

En septembre, 30 finalistes (10 par catégorie) seront sélectionnés pour un vote des internautes (sur Facebook et Instagram) qui éliront les 3 lauréats (Prix Or, Argent, Bronze) dans chacune des catégories. Ils seront récompensés par des prix offerts par notre partenaire Lafuma ! :

1er prix : un pack complet Lafuma (1 veste, 1 sac à dos 40L et des chaussures de randonnée).

2ème prix : un sac à dos 40L Lafuma

3ème prix : des chaussures de randonnée Lafuma

COMMENT PARTICIPER ? C’EST TRÈS SIMPLE !

Prenez une photographie dans une forêt française durant l'été 2022 qui répond à une des 3 catégories forestières proposées. Une photo par catégorie choisie doit être envoyée. Le concours concerne les forêts françaises de métropole et d'outre-mer. Envoyez-nous cette photo par mail à concours.photo@onf.fr, accompagnée de la fiche d’inscription dûment complétée (à retrouver ici), avec les éléments suivants dans le corps du mail :

ÒVotre nom, prénom, adresse postale, date de naissance, numéro de téléphone portable et email pour vous joindre, le nom de la forêt concernée, le département et l'adresse de prise du cliché aussi précise que possible (adresse complète, géolocalisation, chemin à proximité…)

Précisez la/les catégorie(s) dans laquelle/lesquelles vous souhaitez concourir. "La forêt et vous", "Faune forestière, animaux sauvages en forêt…" ou "Les forêts françaises, un voyage à l’autre bout du monde".

En pièce jointe : vos photos, couleur, en HD (minimum requis : 4MO), rectangulaire (16 :9) et au format JPEG. Chaque photographie devra être renommée de la façon suivante : Nom.Prénom-annéedenaissance.jpg

Ce concours photo est ouvert à toute personne physique et majeure. Lisez le règlement complet du concours (à retrouver ici) avant de vous lancer et complétez la fiche d'inscription à nous envoyer en même temps que votre photo (à retrouver ici).