Hérault - Vous êtes une association de prévention du cancer ! Demandez votre soutien financier !

Vous êtes une association héraultaise qui développe des actions de lutte et de prévention du cancer dans le département

En 2022, la caisse de l’Hérault peut soutenir financièrement votre projet !

Lancement d'un appel à projets complémentaire 2022 pour les associations du département de l’Hérault

Dans le cadre de la stratégie décennale 2021-2030, les pouvoirs publics ont pour ambition de réduire significativement le poids des cancers dans le quotidien des français.

4 axes ont été définis, déclinés en plan d’actions :

améliorer la prévention,

limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,

lutter contre les cancers de mauvais pronostics,

s’assurer que les progrès bénéficient à tous.

Cette stratégie doit s’inscrire dans une démarche participative, associant les acteurs du système de santé, les patients, les associations. Elle vise l’amélioration de l’offre de santé, et le service rendu à l’ensemble des concitoyens sur les champs de la prévention et du dépistage, aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, à l’ensemble des acteurs.

Le cancer est perçu comme la maladie la plus grave. Sur près de 400 000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque année, environ 160 000 (40%) pourraient être prévenus.

La caisse d’assurance maladie de l’Hérault est déjà très engagée dans cette lutte notamment avec la mise en place de son dispositif innovant d’accompagnement « Avec Vous Contre la Maladie » qui nous permet de répondre individuellement aux patients qui en ont besoin.

Notre ambition est également d’avoir une démarche plus collective en soutenant des associations avec des projets pour la lutte contre le cancer.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 58 000 nouveaux cas chaque année en France. Il est la 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes entre 35 et 65 ans.

Le cancer du poumon représente 46 000 nouveaux cas. Bien qu’il ne soit pas le cancer le plus fréquent chez l’homme ou chez la femme, il représente la première cause de décès par cancer.

Pour assurer sa mission fondamentale de protéger durablement la santé de chacun, l’Assurance Maladie de l’Hérault s’engage vers une politique d'action sociale ayant pour finalité d’informer et sensibiliser les assurés sur le cancer et plus particulièrement le cancer du sein et des poumons.

Les objectifs :

sensibiliser et responsabiliser, sans culpabiliser,

augmenter la fréquence et l’impact de la communication,

informer de façon créative, innovantes, ludique,

impacter et rayonner sur le département de l’Hérault.

Thématiques de l’appel à projets et objectifs :

Dans le cadre d’Octobre Rose, « lutter et prévenir le cancer du sein » : soutenir un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients incitant au dépistage

Dans le cadre du Mois sans Tabac, « lutter et prévenir le cancer des poumons » : soutenir un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients incitant à l’arrêt du tabac

APPEL À PROJETS MODE D'EMPLOI

Les associations locales peuvent candidater dès aujourd’hui et jusqu’au 05/08/2022 au plus tard.

Votre association souhaite candidater :

Proposez-nous votre.vos projet.s en remplissant le dossier de candidature accompagné de la liste des pièces jointes obligatoires (1 dossier par thématique).

Renvoyez votre dossier le 5 août 2022 au plus tard à l’adresse mail : subventionsass.cpam-herault@assurance-maladie.fr.

Retrouver toutes les modalités pour signer le dossier de candidature en ligne