Sète - 300 choristes venus de toutes la France sur la plage du Lido !

En tout, ils étaient près de 300 choristes de tous âges, venus des quatre coins de France, réunis ce vendredi 22 juillet sur la place Roger Thérond, quartier des Quilles, pour un très beau concert, face à la mer.

Ces chanteurs passionnés, entourés d’excellents musiciens (on notera la présence de Féloche et de Bonbon Vaudou) sortaient tout juste d’une semaine intense de répétition au village de loisirs « Le Lazaret» et venaient aussi (la veille) d’honorer leur insertion dans la très éclectique programmation du festival de Thau.

Les fruits des répétitions hebdomadaires et de la confiance acquise par la réussite du concert Mézois furent appréciés par un public venu en nombre prendre place sur les transats installés sur le sable. Petits et grands ont pu alors assister à de superbes versions polyphoniques de chansons françaises contemporaines (certaines déjà très connues, d’autres, destinées à l’être). Telle est la vocation de l’association troyenne qui amarrait pour la 8ième fois sur l’île Singulière qui les soutient depuis le départ.

Dans le berceau de Tonton Georges, le public était guère surpris que le deuxième morceau soit puisé dans son répertoire, en l’occurrence l’Orage, très puissamment entonné sous un ciel immaculé. Il faisait suite à «Voilà l’été» hymne des Négresse Vertes tout à fait approprié en ce superbe mois de juillet avec certes, ses températures stratosphérique mais une Méditerranée délicieuse et une réjouissante cascade d’événements.