Hérault - Cellule de crise pour les incendes dans l' Hérault - 1000 ha ravagés le point ce Mercredi 27 Juillet 2022

SECURITE CIVILE

Incendie sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas Point de situation à 23h00

L’incendie situé sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas s’est stabilisé. Le feu est cantonné sur la partie sud de l’A 750 au niveau de la RD 619, qui relie la RD 114 à SaintPaul-et-Valmalle. L’attention des pompiers se porte plus particulièrement sur l’ouest et le sud de Saint-Paul-etValmalle, où les habitants les plus exposés sont invités à se confiner.

Les populations concernées doivent se protéger des fumées générées par l’incendie en se mettant à l’abri et attendre la dispersion du nuage.

280 personnes ont été évacuées à titre préventif de la commune d’Aumelas. 50 personnes sont accueillies à la salle de fête de Vendémian. Aucune victime n’est à déplorer. Aucune habitation n’a été touchée par le feu. Un autre feu s’est déclaré en bordure de la D32 entre Puéchabon et Aniane. Des moyens du SDIS 34 sont engagés.

Une cellule de crise est toujours active en préfecture, ainsi qu’un poste de commandement opérationnel à Gignac.

Près de 1000 hectares ont d’ores et déjà brulés.

D’importants moyens humains et matériels sont déployés pour maîtriser les feux.

Au total, près de 650 sapeurs-pompiers sont engagés, comprenant 5 colonnes de renforts zonaux.

On déplore 5 sapeurs-pompiers blessés légèrement pris en charge par les moyens médicaux du SDIS 34.

Les moyens aériens (Canadairs, Dash et avions de la cellule départementale des pompiers) ont stoppé les largages à la tombée de la nuit. Les routes départementales RD 139, RD 114 et RD 619 sont fermées à la circulation. 2/2

Consignes de prudence : Évitez impérativement les secteurs concernés par l’incendie.