Occitanie - On vous embarque dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist !

Joan notre photographe a partagé une journée sur le Tour de France 2022 à bord des véhicules Tourtel Twist pendant la célèbre caravane publicitaire qui ouvre la route du Tour avant les coureurs en distribuant des milliers de cadeaux aux spectateurs !

Pendant la 16ème étape entre Carcassonne et Foix, sur une distance de 178,5 kilomètres le 19 juillet 2022, remportée par Hugo Houle de l’équipe Israël Cycling Team. Un petit clin d'oeil aussi à Sylvain Bonneville chauffeur d'un véhicule qui habite à Clermont-l'Hérault !

L'occasion de revenir ci-dessous sur les chiffres avec Tourtel Twist !

TOURTEL TWIST CÉLÈBRE SON 1er TOUR DE FRANCE DANS LA CONVIVIALITÉ !

Tourtel Twist, 1ère bière sans alcool en France, devient fournisseur officiel du Tour de France pour la première année. La marque, reine de la convivialité, s’offre ainsi une occasion unique de trinquer avec des millions de personnes.

Sur près de 3328 km, la caravane Tourtel Twist composée de 2 chars « événementialisés » et 4 véhicules de distribution offrira plus de 350 000 goodies aux fans de la Grande Boucle. En distribuant des canettes de la main à la main, les caravaniers seront au plus proche des spectateurs afin de partager ensemble un moment de convivialité. De plus, Tourtel Twist met en place une expérience jamais vue sur le Tour. Un apérovélo franchira la ligne d’arrivée officielle sur certaines étapes ! Les participants pédaleront joyeusement sur une rosalie aux couleurs de la marque.

La convivialité ne se trouve pas uniquement sur les routes du Tour chez Tourtel Twist. Du 1er au 24 juillet, plus de 100 points de vente ainsi que deux terrasses (à l’Alpe d’Huez et à Peyragudes) seront animés à l’effigie de la 1ère bière sans alcool en France.

Dans les rayons de la grande distribution, c’est depuis fin avril que la convivialité s’est installée, 5 millions de packs* ont été mis en vente, en magasin, avec des jeux concours pour tenter de gagner notamment des vélos électriques.

Enfin pendant toute la durée du Tour de France, vous pourrez retrouver Tourtel Twist chez nos amis Gaulois au stand du Forgeron du Parc Astérix. Ce n’est pas tout, la marque sera aussi présente dans 140 restaurants Flunch en France ! Avant et pendant, sur et en dehors du Tour, la convivialité de chez Tourtel Twist en fera trinquer plus d’un !

Dans les médias, 232 millions de contacts supplémentaires seront exposés à notre message de convivialité. Ce sont 5 semaines de campagne publicitaire diffusées à la TV et une forte présence sur les réseaux sociaux. L’humoriste Franjo sera notamment en immersion dans les coulisses du Tour de France pour Tourtel Twist et nous fera vivre son expérience. De plus, 8 jeux concours seront à l’antenne des radios régionales pour monter à bord de l’Apérovélo.

LA CONVIVIALITÉ AVANT, PENDANT ET EN DEHORS DU TOUR DE FRANCE

Tourtel Twist met en place un dispositif complet pour exprimer la convivialité de sa marque. En effet, la 1ère bière sans alcool en France est présente à la fois à domicile et hors domicile, avant et pendant le Tour.

Dans les cafés, hôtels et restaurants, plus de 100 points de ventes seront animés pendant le Tour de France. L’objectif est de trinquer dans l’esprit Tourtel Twist ! 2 terrasses seront aussi transfor mées aux couleurs de la marque à l’Alpe d’Huez les 13 et 14 juillet et à Peyragudes les 19 et 20 juillet. Dans 140 restaurants Flunch et au Parc Astérix au stand du Forgeron, Tourtel Twist sera présente tout le mois de juillet. La marque sera à l’honneur et différents lots seront à gagner. Ce sont aussi des moments propices pour déguster une Tourtel Twist en famille ou entre amis ! Dans les rayons de la grande distribution, 5 millions de packs (aux saveurs Citron, Framboise et Citron-vert / notes de menthe) sont mis en vente depuis fin avril. Sur ces packs, un jeu concours à l’effigie du Tour de France est mis en place. Des vélos électriques sont notamment à gagner.

LA CONVIVIALITÉ DANS LES MÉDIAS 232 MILLIONS DE CONTACTS TOUCHÉS... SUR VOS ÉCRANS

5 semaines de campagnes publicitaires seront diffusées à la TV.

SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Tourtel Twist sera présente sur l’ensemble des réseaux sociaux pendant toute la durée du Tour de France. Jeu concours, relais des actualités, images uniques du Tour de France : la marque souhaite partager en ligne également un maximum de moments conviviaux.

SUR VOS ONDES

8 radios régionales vont proposer un jeu à l’antenne pour offrir à leurs auditeurs la chance de devenir les acteurs de l’Apérovélo !

LA CARAVANE TOURTEL TWIST C’EST... C’EST...

2 chars «évènementialisés» pour intéragir avec les fans de la Grande Boucle.

4 véhicules de distribution pour rafraîchir les spectateurs.

192 mètres de partage entre les équipes Tourtel Twist et le public.

30 caravaniers qui inviteront le public à trinquer au Tour de France.

DES MILLIERS DE GOODIES...

+350 000 goodies cadeaux distribués: canettes, tote bag, éventails, drapeaux…

L’APÉROVÉLO : UNE EXPÉRIENCE INCROYABLE ET INÉDITE SUR LE TOUR DE FRANCE

L’idée de l’Apérovélo est née du désir de faire vivre aux fans de la Grande Boucle un moment de convivialité unique, jamais encore initié : passer la ligne d’arrivée de 11 étapes à bord d’une rosalie aux couleurs de la marque.

11 étapes*, 110 privilégiés et autant de raison de trinquer au Tour !

C’est du jamais vu ! Des personnes du public qui seront tirées au sort le jour même, des jeux concours organisés sur les réseaux sociaux et radio locales en amont permettront à 10 chanceux par étape d'y participer !

L’occasion pour chacun d’eux de pédaler dans une ambiance festive et conviviale et de vivre ensemble un moment de partage unique autour d’un apéro Tourtel Twist.

LA 1ère BIÈRE SANS ALCOOL EN FRANCE*

Le marché de la bière en France est en croissance en volume de 2% à 3% par an depuis plusieurs années à tel point que la bière est devenue la boisson alcoolisée préférée des Français. L'image de la bière s'est améliorée. Elle est devenue une boisson tendance et ancrée dans son temps. Les attentes des consommateurs ont entrainé une diversification des styles de bières et des saveurs (sans alcool, saveurs aromatisées et houblonnées, bio…).

Tourtel Twist est une marque de bières sans alcool 0,0% au jus de fruit, le tout sans colorant, sans édulcorant et sans arôme artificiel. Avec une croissance 10 fois plus rapide que le marché de la bière, Tourtel Twist représentent 1/3 des bières sans alcool en France. Lancée en 2015 par le brasseur français Kronenbourg SAS, elle est aujourd’hui la 1ère Bière sans alcool en France et est achetée par plus de 4,8 millions de foyers. Les consommateurs de Tourtel Twist se partagent à égalité entre hommes et femme et ont en moyenne entre 35 et 49 ans.

TOURTEL TWIST C’EST...

Une croissance 10 x plus rapide que le marché de la bière1

1/3 des parts du marché sans alcool2

23% de croissance en 20213

+ 4,8 millions de foyers acheteurs

« Avec une part de marché de près 30% sur le segment des bières sans alcool et une croissance en volume de 23%3 en 2021, Tourtel Twist va conforter son leadership avec son partenariat de Fournisseur Officiel du Tour de France. » Seva Nikolaev, Vice-Président Marketing chez Brasseries Kronenbourg