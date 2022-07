Marseillan - Fête de l'huître - Marseillan - Vendredi 29 juillet 2022 - Demandez le programme !

Fête de l’huître - Marseillan - Vendredi 29 juilet 2022 – place du théâtre

La Fête de l'Huître fait partie des grands rendez-vous de l'été !

La ville de Marseillan vous propose de faire partager au plus grand nombre ce moment de convivialité et de tradition. Les amateurs de coquillages vont pouvoir venir déguster la perle de l'étang face à la Lagune de Thau.

Une belle soirée en perspective orchestrée par des mains de maître par des ostréiculteurs passionnés !

19h : Inauguration officielle de la Fête de l’Huître

Animation musicale avec l’orchestre Pyramide

Restauration sur place – entrée libre

Première à ouvrir les festivités, la Fête de l’Huître de Marseillan se déroule Vendredi 29 juilet 2022 à partir de 18h sur le port.

Tournoi de joutes juniors, repas fruits de mer et vins du terroir, puis bal gratuit.

Plus d’information : Office de tourisme de Marseillan

Tel : 33 (0)4 67 21 82 43

À propos

Du 29 juillet au 7 août 2022

Reine incontestée du bassin de Thau, l’huître de Bouzigues devient star au cœur de l’été lors des fêtes de l’huître organisées par les conchyliculteurs.

Ambiance festive et saveurs iodées font des deux soirées à Mèze et Marseillan et du week-end de la foire aux huîtres de Bouzigues des rendez-vous incontournables pour tout amateur de coquillages et de produits de la mer.

Illustration : Une matinée avec les ostreiculteurs du Bassin de Thau