Hérault - Feux de forêt : 3 massifs héraultais interdits d'accès !

PRÉVENTION FEUX DE FORET

3 massifs héraultais interdits d'accès en cas de risque incendie



Face à une situation météorologique qualifiée d’exceptionnelle depuis le début de la saison estivale (état de sécheresse, forte chaleur persistante, faible taux d’humidité...) et afin de prévenir les feux de forêt, le préfet de l’Hérault a décidé d’interdire la fréquentation de 3 massifs en cas de risque incendie.

A compter de ce jour et jusqu’au 11 septembre 2022, l’accès aux personnes et aux véhicules, motorisés et non motorisés, dans les massifs de la Gardiole, du Pic Saint-Loup et la forêt domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert sera réglementé comme suit :

Accès interdit de 11H00 à minuit en cas de risque incendie « élevé » (couleur orange sur la carte de vigilance feux de forêt)

Accès interdit toute la journée en cas de risque incendie « très élevé » (couleur rouge sur la carte de vigilance feux de forêt).

Cette décision préfectorale inédite dans l’Hérault, prise après consultation des élus concernés, en s’appuyant sur les analyses techniques du SDIS et de la DDTM, vise à prévenir les départs de feux, et à protéger la population présente sur ces sites particulièrement fréquentés.

Les agents assermentés de l’Etat (gendarmerie, police, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Office Français de la Biodiversité, Office Nationale des Forêts) seront pleinement mobilisés pour contrôler le respect de ces mesures.

Pour rappel, la carte de vigilance publiée quotidiennement permet de sensibiliser la population aux dangers des feux de forêt, et de contribuer à faire évoluer les comportements des professionnels, touristes, et résidents qui, par leurs pratiques de loisirs ou lors de leurs déplacements, peuvent être la cause de départ accidentel de feu. Il est important de rappeler que les feux sont d’origine humaine dans 9 cas sur 10.

Cette carte découpe le département de l’Hérault en 9 secteurs représentant les principaux massifs forestiers. Le système de vigilance s’organise en 4 niveaux : vert (risque faible), jaune (risque modéré), orange (risque élevé) et rouge (risque très élevé).

Cette carte du risque incendie est consultable sur les supports suivants :

Comptes Twitter et Facebook @prefet34 du préfet de l’Hérault (publication quotidienne)

Site internet des services de l’Etat : https://www.risque-prevention-incendie.fr/herault/

Application mobile « Prévention incendie » éditée par l’Entente Valabre



A l’heure où des incendies de grande ampleur touchent certains départements métropolitains, il importe de rappeler à la population les bons comportements à adopter pour prévenir les incendies, protéger les forces de secours ainsi que l’environnement. Les citoyens sont les premiers acteurs de la prévention.