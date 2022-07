Cap d'Agde - Cap Sex and Sun : Les folles nuits du village naturiste mise à l'honneur dans un clip de DJ Beylacy

CAP D'AGDE- Cap Sex and Sun : Les folles nuits du village naturiste mise à l’honneur

DJ Beylacy – Bien connu du village naturiste , DJ & REMIXER au Cap D'Agde , il est un des maitres du Chill Electro Pop et de la Deep House.

Il vient de sortir en ce début juillet un titre associé à un clip vidéo tourné au Cap d’Agde.

Une promotion du village et du Cap d’Agde qui fera sans doute fureur au « village»

Le Cap d'Agde est la station balnéaire d’Occitanie vivante est plus que jamais associée au village naturiste. La station propose de jolies plages de sable, parsemée de clubs branchés, ainsi qu'un port de plaisance, et son célèbre village naturiste, ses restaurants, ses clubs libertins, ses boites de nuit échangismes, la baie des cochons ou l’amour y est selon l’expression consacrée libéré et beaucoup d’autres animations internes au village qui font son succès du village et la réputation du Cap d’Agde.

Cap Sex and Sun Un titre pour danser lors des folles nuits du Le Cap D'Agde, Languedoc-Roussillon, France



Un titre que vous pourrez partager sur You Tube

