Europe - Balkans occidentaux : L'AFCCRE salue l'ouverture par l'UE des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie

Après de longues années d’attente, l’Union européenne (UE) a finalement ouvert, mardi 19 juillet, les négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord, candidate depuis 2005, et l'Albanie, candidate depuis 2014. Les deux pays viennent ainsi rejoindre deux autres pays des Balkans occidentaux, la Serbie et le Monténégro, dans le cercle des négociations.

La signature d'un protocole entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord a permis de mettre fin aux différends -d’ordres culturel et linguistique- qui les opposaient et qui bloquaient l’ouverture de ces négociations. Il convient dans ce contexte de saluer « le travail mené par la France durant la présidence du Conseil de l'UE pour convaincre Sofia de lever son véto ».

Cette décision, qualifiée de « moment historique » par Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, intervient dans un contexte particulier lié à la guerre en Ukraine et à la menace russe qui pousse plus que jamais les pays des Balkans occidentaux à se rapprocher de l’Union. Elle est par ailleurs considérée comme une suite logique de la récente attribution du statut de candidat à l’entrée dans l’UE à l’Ukraine et à la Moldavie.

Le Président de l’AFCCRE, Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, tient à souligner que « l’Union européenne vient d’envoyer un message fort à l’Albanie et à la Macédoine du Nord en reconnaissant que ces deux pays appartiennent à la famille européenne ».

Au sein du Réseau européen du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), l’AFCCRE est engagée de longue date dans des échanges avec les collectivités locales des Balkans occidentaux. Dans cet esprit, notre Association organisera une rencontre internationale France-Balkans entre élu.es et représentant.es des collectivités locales qui aura lieu, à l’invitation de la ville de Dijon et de la Métropole de Dijon, les 28 et 29 novembre prochain.

Ce temps de travail, proposé avec le soutien de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, portera sur l'avenir européen des Balkans occidentaux et sur les enjeux liés au processus d’intégration européenne et d’adhésion, en particulier au niveau local.