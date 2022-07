Sète - Le remorqueur "Abeille Méditerranée", est en escale à Sète

Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, Abeille Méditerranée, est en escale à Sète jusqu'au 20 juillet 2022.

Mis en service le 17 juin 2022, affrété par la Marine nationale, et sous l'autorité du préfet maritime Méditerranée en lien avec les services de la DDTM, l'Abeille effectue sa tournée inaugurale cet été dans les principaux ports français méditerranéens.

Missions de l'Abeille : assistance aux navires en difficulté, remorquage et tractage, surveillance du trafic maritime, surveillance maritime côtière, évacuation et sauvetage de personnes en cas de sinistres, intervention en cas de pollutions marines et d'incendies en mer,…