La Grande-Motte - Jean-Michel WEISS, dénonce le comportement inadmissible du rappeur « PLK ».

Un rappeur (PLK) frappe un policier municipal à La Grande Motte ... il est placé en garde à vous.

Jean-Michel WEISS, Secrétaire Général de la Fédération Autonome de Police Municipale Hérault-Gard, dénonce le comportement inadmissible du rappeur « PLK ».

Le lundi 18 juillet vers 5h50, plusieurs équipages de la police municipale et des gendarmes interviennent sur le parking de la discothèque la Dune pour une rixe mettant en cause plusieurs dizaines de personnes, signalée par l’opérateur de la vidéoprotection.

Sans aucune raison apparente, le rappeur « PLK », qui s’était par ailleurs produit dans la discothèque, se mêle à la rixe et fonce volontairement sur un policier municipal, lui assénant volontairement un sérieux coup de pied au visage. L’agent tombe violemment en arrière et l’auteur est interpellé par les forces de l’ordre, policiers municipaux et les gendarmes présents sur les lieux. Il est placé en garde à vue afin d’être entendu pour ces faits.

Jean-Michel WEISS s’insurge face à cette violence et condamne avec la plus grande fermeté cet acte volontaire. Le policier municipal se plaint de douleur à la nuque, de problème d’audition. Il a écopé d’un arrêt de travail avec 2 jours d’ITT. Les images de vidéoprotection sont édifiantes.

La FA police municipale tient à souligner le professionnalisme et la compétence des policiers municipaux et souligne la qualité de l’intervention des gendarmes présents sur cette rixe importante.

Jean Michel WEISS dénonce une recrudescence des violences dont les policiers municipaux sont trop souvent victimes (outrages, menaces, coups et blessures …) lors des missions quotidiennes. Il attend maintenant une réponse ferme de la justice afin de sanctionner cet individu à la hauteur de son acte.

Cette situation permet, une fois de plus, la FA police municipale d’appeler le gouvernement à entamer des revendications salariales et sociales. Aujourd’hui, la police municipale est devenue un partenaire intournable aux cotés des forces de police de l’Etat. Malgré ce les demandes de la professions en matière de retraite, de primes restent lettre morte. En parallèle, l’augmentation des compétences suit l’augmentation des violences dont les gardes champêtres et les policiers municipaux font de plus en plus l’objet.