Carcassonne - Bilan de la collecte solidaire à Carcassonne : 91 anciens téléphones !

La collecte solidaire d'anciens téléphones organisée à Carcassonne par ecosystem*, tout au long du mois de juin, prend fin.



91 anciens téléphones ont été rapportés par les habitants, dans les points de collecte mis en place par la ville.



Grâce à la mobilisation des habitants et des collectivités, ecosystem a pu offrir 90 téléphones reconditionnés et remis à neuf à trois associations : ATD QUART MONDE, la MISSION LOCALE OUEST AUDOIS et Aude Urgence Accueil

Photo : Cérémonie protocolaire du don de téléphones : Dimanche 17 juillet :Donatien Drilhon et Jérémy Roy, ambassadeurs d'ecosystem ont eu le plaisir d'accueillir sur la ligne d’arrivée du Tour de France : Madame Geneviève Pichard, Conseillère déléguée aux politiques de la santé de la Ville de Carcassonne, Jacques ALCARAZ Président régional de l'association ATD QUART MONDE, Mohamed MEGHABBAR et Hélène GIANATI de la MISSION LOCALE OUEST AUDOIS.

Les téléphones hors d'usage sont quant à eux pris en charge par ecosystem, pour être dépollués et recyclés en France.





Pour les retardataires, la collecte des anciens téléphones continue sur www.jedonnemontelephone.fr , une solution gratuite et entièrement sécurisée pour donner une seconde vie aux 50 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs.