Gignac - Gignac 14 juillet: Une sacrée soirée avec le comité des fêtes !

La fête du 14 juillet fait son retour à la Meuse sous l'égide du comité des fêtes qui proposait pour l'occasion une grande soirée Olé Bodéga avec le DJ Julien Rutyna en partenariat avec la municipalité pour les Food trucks et le feu d'artifice.

La soirée a commencé avec les premiers visiteurs qui se sont attablés autour des Food trucks avant de rejoindre les bords de la Meuse pour assister au feu d'artifice avant de rejoindre la piste de danse et la buvette mise en place par la joyeuse équipe de bénévoles du comité des fêtes qui proposaient également un stand de barbe à papa qui a eu un grand succès tout le long de la soirée.

Le comité sur le pont

Cette soirée a également suscité beaucoup d’ardeur et de convivialité au sein du groupe du comité des fêtes. Tous étaient enchantés de cette ambiance et tous ont amplement participé à la réussite.

"Je suis fier de mon équipe, confiait le président Sébastien Vallée également administrateur national et délégué départemental pour le département de l'Hérault de la FNCOF (fédération nationale des comités et organisateurs de festivités).

Autant nos bénévoles sont sérieux quand il faut travailler, servir les repas ou tenir la buvette et faire le rangement, autant, ils savent mettre de l’ambiance et participer à la fête quand ils le peuvent, et même à tour de rôle pour assurer le service.

Je tiens à les remercier pour leur engagement dans les manifestations de leur ville. Merci aussi aux participants à cette soirée, aux services municipaux pour la mise en place du matériels et du feu d'artifice et aussi à toute l'équipe de Light & Sound, car c’est grâce à eux que tout le monde s’est amusés."

Les membres du comité des fêtes vous donnent maintenant rendez-vous le mardi 23 août sur l'esplanade pour la soirée place au terroir de 18 heures à minuit. plus d'infos sur la page Facebook : Comité des fêtes de Gignac 34150.