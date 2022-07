Hérault - L'Hérault en vigilance jaune canicule : les bons gestes à adopter

Météo France vient de placer le département de l'Hérault en vigilance jaune canicule à compter de vendredi 15 juillet jusqu'au samedi 16 juillet.

Pendant ces deux jours, les températures seront comprises entre 33 à 35 degrés sur le littoral et 37 à 39 degrés dans les centres urbains et les plaines intérieures. Les températures pourront atteindre localement 40 à 41 degrés.

Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent s’inscrire sur le registre VIGILANCE ouvert au CCAS de leur ville jusqu’à la fin de l’été.

Épisode de canicule : les bons gestes à adopter !

L'exposition aux fortes chaleurs présente un risque important pour la santé de tous et tout particulièrement pour celle des personnes les plus fragiles : personnes âgées, personnes malades sous traitement médical ou en situation de handicap, femmes enceintes, enfants et nourrissons. Des gestes simples permettent d'éviter les accidents graves, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. N'hésitez pas à prendre toutes les précautions avant les premiers signes de souffrance corporelle, même s'ils vous paraissent insignifiants !

Les principales pathologies liées à la chaleur sont la fatigue, les maux de tête, les nausées, les crampes musculaires, la déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès.

La canicule est une période de forte chaleur le jour et la nuit pendant au moins 3 jours consécutifs. C'est donc une période de chaleur intense pour laquelle les moyennes sur 3 jours consécutifs des températures de nuit et de journée atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les personnes fragiles ou surexposées.

Adoptez les bons réflexes

Pendant les fortes chaleurs, protégez-vous :

Restez au frais. Si votre logement ne peut pas être rafraîchi, repérez les lieux climatisés ou frais près de chez vous et passez-y les heures les plus chaudes : grande surface, cinéma, bibliothèque, musée...

Hydratez-vous : buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. Évitez les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. Mouillez-vous le corps ou prenez des douches fraîches.

Portez des vêtements légers qui permettent l'évaporation de la sueur (ex. : vêtements de coton), amples et de couleur claire.

Faites des repas légers et fractionnés. Préférez les fruits et légumes crus et les plats froids.

Préférez des activités sans efforts et évitez les activités physiques intenses : sport, jardinage, bricolage...

Redoublez de prudence si vous avez des antécédents médicaux et si vous prenez des médicaments, ils peuvent aggraver les effets de la chaleur.

Appelez vos proches, amis ou voisins : ne restez pas isolé.

Repérez les signaux devant déclencher des actions adaptées ou l'alerte : bouffée de sueur en buvant un verre d'eau ; pas d'urine depuis 5 heures environ ou urines foncées ; crampes ; fatigue, faiblesse ; maux de tête ; température supérieure à 39°C. Consultez Quels sont les signaux d'alerte et que faire en cas d'apparition de ceux-ci ? du ministère de la Santé.

En cas de malaise, appelez le 15.

Comment garder son logement frais ?

La façon la plus simple de garder votre logement frais durant les épisodes de fortes chaleurs est d'empêcher la chaleur d'y entrer. Pour cela, l'Ademe propose un guide pratique En période de canicule, comment garder son logement au frais cet été ? qui donne des astuces pour rester au frais sans clim !

Voici quelques recommandations pour maintenir votre logement au frais :

Dans la journée, fermez les volets dès que le soleil tape sur la fenêtre ou avant de partir travailler le matin. Fermez aussi les fenêtres dès que la température extérieure dépasse celle de votre logement. Si votre logement a des expositions multiples, maintenez les fenêtres fermées du côté du soleil et ouvertes du côté ombragé si cela permet de faire des courants d'air.

Pour refroidir les pièces, par évaporation d'eau, vous pouvez pendre un linge humide devant une fenêtre ouverte du côté ombragé.

Ouvrez les fenêtres la nuit et créez des circulations d'air pour évacuer la chaleur stockée à l'intérieur.

Utilisez ventilateurs et brumisateurs. Vous pouvez placer un pain de glace ou un sac de glaçons devant un ventilateur.

Éviter de faire fonctionner des appareils qui produisent de la chaleur : plaques chauffantes, four...

Prendre soin des personnes les plus fragiles

Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les à s'inscrire sur le registre de la mairie afin de recevoir de l'aide de bénévole pendant une vague de chaleur.

Restez en contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles (proches, amis, voisins) et vérifiez qu'elles ne souffrent pas de la chaleur.