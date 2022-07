Gard - Festival La Goud'Vibe : 29, 30 et 31 juillet à Goudargues dans le Gard

La Moba et la ville de Goudargues vous présentent le Festival La Goud’Vibe, trois jours de spectacles de rue et de concerts : du cirque, des clowns, des échasses, des entre-sorts, du jonglage, des spectacles éblouissants, poétiques et magiques pour petits et grands.

Rendez-vous le 29, 30 et 31 juillet à Goudargues dans le Gard, et cerise sur le nez du clown, c’est en participation libre pour que tout le monde soit de la fête.

Après chaque spectacle vous serez invités à participer en conscience et selon vos moyens à la rémunération des artistes. Les concerts sont gratuits !



Alors, on embarque la famille et les ami(e)s pour un week-end où vous allez rêver les yeux grand ouverts.